Fiumicino capitale del gusto per il “Gambero Rosso”

Cinque ristoranti locali nei raffinati canoni della famosa guida gastronomica

Mangiare a Fiumicino è da sempre uno dei punti di pregio della nostra città; buon pesce, ottimo servizio e diversi ristoranti per ogni fascia di prezzo dove poter gustare le specialità del litorale. A riconoscerlo anche il “Gambero Rosso” che ha reso nota la classifica dei migliori ristoranti dove turisti e residenti possono scegliere di andare per una cena romantica, un pranzo di lavoro o per una serata in compagnia degli amici.

In base ai raffinati canoni della famosa guida gastronomica, i cinque ristoranti “top” di Fiumicino sono:

– Allure Restaurant e Pâtisserie bistrot, via della Pesca, 43;

– Angoletto La Boutique del Pesce, via delle Ombrine, 42c;

– Gina a Porto Romano, via Costalunga, 31;

– Osteria dell’Orologio, via della Torre Clementina, 114;

– Pascucci al Porticciolo, via Fiumara, 2.

“Il riconoscimento di qualità attribuito ad alcuni ristoranti di Fiumicino da parte del Gambero Rosso, è una conferma del livello di eccellenza che abbiamo raggiunto nel settore enogastronomico – ha dichiarato il Sindaco, Mario Baccini – Fiumicino non è solo una meta di transito o la ‘dependance’ dell’Aeroporto Leonardo da Vinci, del quale siamo sicuramente molto orgogliosi, ma è soprattutto un territorio che deve essere apprezzato per l’incredibile offerta culinaria e per la sua ospitalità”.

“Il successo dei nostri ristoranti è un trionfo per tutta la città e per i comparti agricolo e ittico – ha sottolineato – fiori all’occhiello che garantiscono materie prime di ottima qualità; base essenziale per ogni ‘piatto d’autore’.

“Sul territorio sono presenti oltre 600 attività gastronomiche a vario titolo tra ristoranti, pizzerie e bistrot. Promuovendo le prelibatezze culinarie locali, disponibili in molte altre realtà, oltre a quelle citate dal Gambero Rosso, vogliamo invitare turisti e residenti a scoprire anche le altre meraviglie che il vasto comune costiero ha da offrire. Fiumicino è infatti una città che vanta un ricco patrimonio naturalistico come: le spiagge di Fregene, Passoscuro e Maccarese; le riserve naturali di Macchiagrande e la Foce dell’Arrone, custodi di una biodiversità straordinaria e mete imperdibili per gli amanti della natura; importanti siti archeologici di grande valore culturale, rivelatori di una storia millenaria ed affascinante, come la Necropoli di Porto ed i Porti Imperiali di Claudio e Traiano. Continueremo a lavorare per valorizzare e favorire ogni aspetto della nostra città, affinché possa essere conosciuta e apprezzata a 360 gradi” ha concluso il primo cittadino