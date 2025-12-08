Fiumicino, Associazione “Insieme con i Disabili”: pranzo di solidarietà per Sant’Egidio

di Fernanda De Nitto

In occasione della festa dell’Immacolata, l’Associazione Insieme con i Disabili, presso il centro diurno di Via Coni Zugna a Fiumicino, ha organizzato un importante evento di solidarietà e aggregazione, ospitando gli anziani della Comunità di Sant’Egidio di Fiumicino.

Nel segno dell’impegno sociale, l’Associazione di volontariato del territorio ha voluto offrire, nella giornata di festa prenatalizia, un pranzo di solidarietà a oltre cento persone, le quali hanno potuto trascorrere delle piacevoli ore in allegria, degustando dei prelibati piatti cucinati sapientemente ed egregiamente dalle volontarie della struttura.

Un gradevole menù a base di pasta e fagioli, pollo alla cacciatora con verdure e, per finire, frutta e panettoni per tutti ha deliziato gli ospiti, che gioiosi hanno ringraziato l’Associazione Insieme con i Disabili per l’ospitalità e l’accoglienza.

A servire le tavolate imbandite, gli stessi ragazzi del centro diurno “La casa di Enzo”, che con dedizione, gentilezza e grandi sorrisi hanno offerto a tutti gli ospiti le prelibatezze cucinate, condividendo il calore natalizio a dispetto della solitudine e dell’emarginazione.

A presenziare all’evento il Sindaco Mario Baccini, intervenuto insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Monica Picca e ai consiglieri comunali Federica Cerulli e Mauro Stasio, promotore e fautore dell’iniziativa. Al pranzo di solidarietà hanno partecipato anche i volontari dell’Associazione “Cuore a Cuore”, che si occupano di regalare sorrisi alle persone in situazioni di disagio sociosanitario con competenza e sensibilità, mediante l’utilizzo della clownterapia, dell’umorismo e delle emozioni positive. I volontari settimanalmente sono presenti presso il centro diurno di Fiumicino, creando momenti di aggregazione e divertimento per le ragazze e i ragazzi della struttura.

“Desidero ringraziare tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa giornata inclusiva, nella quale è stato bellissimo poter condividere la gioia e il calore delle festività con tanti anziani e famiglie, tra grandi sorrisi e momenti di spensieratezza. Un plauso a tutti i nostri sostenitori che hanno contribuito alla realizzazione del pranzo e alle nostre cuoche, che da giorni si sono impegnate nella realizzazione di pietanze graditissime da tutti gli ospiti per qualità e bontà. Un gradito ringraziamento lo rivolgo poi ai nostri speciali ragazzi, che si sono adoperati nel servire ai tavoli dimostrandosi attenti e sensibili verso tutti coloro che, con la loro presenza, hanno reso l’evento un momento unico e indimenticabile”. – ha dichiarato Maria Cristina Balducci, Presidente dell’Associazione Insieme con i Disabili.

Le iniziative della Onlus proseguiranno nel periodo delle festività con l’evento solidale di domenica prossima, 14 dicembre, “Una moto per tutti con Babbo Natale”, patrocinato dall’Amministrazione Comunale e organizzato dai RM Bikers for Children. La manifestazione è promossa con l’obiettivo di donare ai ragazzi dell’Associazione un’esperienza unica e divertente, attraverso un giro in moto tra le vie cittadine, che terminerà presso la sede di Fiumicino con un gradito momento conviviale e solidale.