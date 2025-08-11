Fiumicino: al via oggi la Festa Patronale della Madonna Santissima Assunta

A Ferragosto la storica Processione a mare con la Sacra Immagine imbarcata sul peschereccio “Nonno Ciro”

di Dario Nottola

Sarà il peschereccio “Nonno Ciro” a trasportare, a Fiumicino, la Sacra Immagine della Madonna per la tradizionale e suggestiva processione a mare di Ferragosto. Un rito, che richiama sulle banchine del porto canale tanti fedeli e turisti romani e stranieri, che ha quasi un secolo di storia.

Sarà questo l’evento più atteso della Festa Patronale della Madonna Santissima Assunta, l’evento di devozione più tradizionale della città, organizzato dalla parrocchia Santa Maria Porto della Salute.

Le celebrazioni saranno al via questa sera, alle 21, con la Processione con la Statua della Madonna per alcune vie della Parrocchia. Tra i vari riti della settimana, giovedì 14, alle 18, la Messa per tutti i Caduti in guerra ed in mare con la deposizione delle corone di alloro al monumento di Piazza Grassi ed al Monumento dei Marinai d’Italia in viale Traiano. A Ferragosto, alle 17, la Messa solenne presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina, Gianrico Ruzza, che sarà seguita, per l’appunto, dalla Processione a mare.

La Sacra immagine della Madonna, trasportata dai pescatori su via Torre Clementina, sarà imbarcata poi sul peschereccio. Faranno da cornice imbarcazioni da pesca, da diporto ed unità della Capitaneria di Roma e delle forze dell’ordine. A largo ci sarà il lancio di una corona di alloro in onore dei Caduti del mare. Alle 23, sul molo del porto canale, in via Torre Clementina, ci sarà, ed è un ritorno dopo oltre dieci anni, lo spettacolo dei fuochi artificiali organizzato dal Comitato della parrocchia.

FREGENE L’Assunzione della Beata Vergine Maria sarà festeggiata, dal 14 al 17 agosto, anche a Fregene con eventi speciali, tornei, spettacoli serali e momenti di aggregazione e spiritualità. Il 14, alle 18, la Messa Solenne nello Spazio sacro nella Pineta monumentale. Il 15, alle 10, la Messa Solenne in pineta presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza.