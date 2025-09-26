Caricamento...

Fiumicino: al Parco Esmeralda la festa “Trame di popoli – Tessuti di speranza”

Il 27 settembre stand multiculturali, musica e presentazione del libro “Le chiavi di casa” su Gaza

Di Dario Nottola

Una festa comunitaria per “costruire insieme un tessuto di incontro, conoscenza e solidarietà”. Attraverso comunità, cultura e condivisione, è quella che, sotto lo slogan “Trame di popoli – Tessuti di speranza”, animerà sabato 27 settembre, dalle 17, il Parco Esmeralda in via Antonio Angeloni, a Fiumicino.

“Fare la pace richiede sforzo, soprattutto oggi – spiegano i promotori di LaboraStoria – In un tempo segnato da conflitti e divisioni, vogliamo costruire insieme uno spazio di incontro, conoscenza e solidarietà. Con Trame di popoli – Tessuti di speranza intrecciamo comunità, culture e differenze in un’unica trama di umanità”.

La festa ospiterà stand multiculturali, percorsi sensoriali tra spezie e aromi, musica dal vivo e danze. Un’occasione di gioia e condivisione che si affiancherà a momenti di riflessione e consapevolezza. Momento centrale dell’iniziativa sarà la presentazione del libro “Le chiavi di casa. Un diario da Gaza” di Sami al-Ajrami (Mondadori, 2024), giornalista freelance palestinese. A presentarlo sarà Anna Lombardi, inviata de La Repubblica e coautrice del libro. A seguire, ci sarà la testimonianza di Hatem Abed, interprete e voce della Comunità Palestinese in Italia.

All’interno della Serra Letteraria, la BIMBIoteca (la prima biblioteca gestita da bambini con autismo lieve, ADHD e DSA) proporrà una selezione di libri per accrescere la consapevolezza e il dialogo. “Un programma pensato per tutti, con l’obiettivo di unire divertimento, conoscenza e consapevolezza”, conclude LaboraStoria.

