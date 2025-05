Fiumara Grande, lavori di dragaggio alla foce del Tevere per favorire la navigazione (VIDEO)

Baccini: “E’ un’opera significativa per il senso di attenzione che la Regione Lazio ha per la nostra città”

di Dario Nottola

Dopo anni di attesa sulla foce del Tevere a Fiumara Grande è in via di conclusione un importante progetto della Regione Lazio di dragaggio che favorirà la navigazione in sicurezza delle imbarcazioni.

Le attività, visionate oggi nel corso di un sopralluogo, sulla sponda di Fiumicino, lato Passo della Sentinella, svolto dall’assessore al Patrimonio e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, insieme al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, all’assessore all’Ambiente Stefano Costa, alla consigliera Fdi Federica Cerulli ed i coordinatori di FdI, Massimiliano Graux e Stefano Travaglini, rientrano nell’ambito delle azioni programmate dalla Regione Lazio con il duplice obiettivo: il ripristino della funzionalità idraulica e della sicurezza della navigazione dei natanti e il contrasto all’erosione costiera del litorale di Ostia, che avviene anche utilizzando la sabbia prelevata alla foce del Tevere.

Ad effettuare i lavori di dragaggio e ripascimento è la “Gino Cucco”, una draga a strascico aspirante, auto-caricante, auto-refluente, dotata di una capienza lorda di tramoggia di 1.400 m³, all’interno della quale viene riversato il materiale dragato.

A Fiumara Grande sono stati caratterizzati circa 70.000 mc di sabbia e gran parte di questi verranno prelevati dalla draga che si spingerà fino a circa 400 metri all’interno della foce, aumentando di circa un metro l’attuale profondità delle acque, che in diversi tratti rendeva complesso il passaggio delle chiglie delle imbarcazioni.

“Il dragaggio della foce del Tevere è un intervento atteso da anni dagli operatori ed avrà un impatto positivo per la navigazione del fiume in entrata e in uscita. Possiamo definirlo un intervento di economia circolare in quanto andiamo a togliere una criticità utilizzando la sabbia che ostruiva l’ingresso alla foce per la ricostruzione degli arenili colpiti dall’erosione costiera. Con il ripristino della barriera soffolta, la messa in sicurezza della rotonda e il ripascimento delle aree a levante e a ponente di Ostia la Regione Lazio conferma l’impegno preso in difesa della costa”, ha dichiarato l’assessore Ghera.

“Ringrazio l’assessore Ghera che ha proseguito nell’impegno assunto per sistemare anche la foce del Tevere e per un accesso in sicurezza delle nostre imbarcazioni – ha evidenziato Baccini – Si sta dragando ed è un’opera significativa proprio per il senso di attenzione che la Regione Lazio ha per la nostra città. L’intervento di dragaggio, messo in campo grazie ad azioni coordinate e lungimiranti tra la nostra amministrazione e la Regione Lazio, rappresenta un passo importante per la sicurezza della navigazione e per la salvaguardia del litorale. Fiumicino continua nel percorso di sviluppo anche grazie a sinergie istituzionali positive e alla capacità di mettere al centro le esigenze del territorio, dalla sicurezza alla sostenibilità ambientale e questa operazione ne è un esempio concreto”.

L’ultimo intervento di ripascimento effettuato ad Ostia risale al 2022, quando vennero sversati 40mila metri cubi, mentre per risalire ad un ripascimento importante occorre tornare a 15 anni fa. Le aree individuate per il prelievo dei sedimenti sono quella di Fiumara Grande (sabbia disponibile fino a circa 70.000 mc), area davanti al porto di Ostia (sabbia disponibile fino a circa 90.000 mc) e in un’area antistante al Canale dei Pescatori (sabbia disponibile fino a circa 60.000 mc).

Questo intervento di ripascimento porterà circa 220mila metri cubi di sabbia nel tratto di spiaggia che parte dal canale dei Pescatori in direzione sud, includendo anche 50mila metri cubi che verranno invece destinati ad Ostia ponente. Il ripascimento è il terzo intervento realizzato in questi mesi dalla Regione Lazio nell’ambito delle iniziative di contrasto all’erosione del litorale lidense.