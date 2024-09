“Fine Estate”, a Focene il primo evento della nuova ProLoco

Per conoscere meglio la neocostituita associazione, la nostra intervista alla Presidente, Anna Lapietra

di Fernanda De Nitto

Si è tenuto, nel fine settimana appena trascorso, l’evento di “Fine Estate” promosso dalla neocostituita ProLoco di Focene presso il Parco “Azzurra” di Via dei Dentali. L’iniziativa ha previsto, nel programma, l’organizzazione di stand gastronomici con prelibatezze locali, animazione e spettacoli per i bambini con un’area gioco a loro riservata e musica con intrattenimento e balli per tutti i partecipanti.

Per conoscere meglio la nuova associazione locale, nata con scopi di promozione e sviluppo del territorio, siamo andati dalla neo eletta Presidente della ProLoco di Focene, Anna Lapietra, di 79 anni e tutti i volontari che compongono l’organizzazione.

Presidente, da dove nasce l’idea di costituire una ProLoco presso la località di Focene?

“L’età mi ha permesso di accumulare un notevole bagaglio di esperienze, in particolare nel settore del commercio, con quarantacinque anni di attività, tutti trascorsi nel territorio. Da questo, insieme ad altre persone residenti a Focene, ed anche molti ragazzi, è nato il desiderio di realizzare qualcosa di concreto per il territorio. L’iniziativa è stata, infatti, da subito condivisa con un bel gruppo di interessati che, proprio per farci conoscere alla città, abbiamo deciso di organizzare questo evento di fine estate”.

La neocostituita ProLoco ha realizzato un logo specifico dell’organizzazione con una denominazione alquanto speciale. Come si chiama, infatti, l’Associazione?

“La ProLoco di Focene riporta nel logo la dicitura ‘Millevolte Assieme’ come nome specifico dell’organizzazione. La parola mille volte non è soltanto un modo di dire per ripetere una sequenza numerica ma un modo importante e commovente per ricordare una giovane donna di Focene, recentemente scomparsa, che quella parola l’aveva come cognome. Una ragazza che è stata, tra i primi fondatori e promotori dell’organizzazione, e per questo abbiamo ritenuto opportuno, attraverso il logo della ProLoco, rendergli perennemente omaggio”.

“Come presidente della ProLoco, alla luce del successo ottenuto con questa prima iniziativa di socialità e aggregazione, desidera porgere dei particolari ringraziamenti?”

“Desidero ringraziare tutto lo staff, i volontari dell’Associazione che si sono messi a disposizione per l’organizzazione dell’iniziativa, le ragazze e i ragazzi di Focene e tutti gli sponsor privati che hanno contributo a realizzare questo primo evento. Un ringraziamento speciale lo porgo anche ai miei figli che custodiscono i valori che hanno appreso dalla famiglia. Un plauso anche al Sindaco Mario Baccini e agli altri amministratori di Fiumicino, che sono stati presenti a Focene alla festa di fine estate. Mi dispiace per chi non ha potuto o non ha voluto partecipare, perdendo una grande occasione di socializzazione e di condivisione presente e futura, e di beneficiare di tutte quelle esperienze che permettono insieme di promuovere il territorio”.

La ProLoco di Focene e tutti i suoi volontari, a conclusione della festa, hanno dato appuntamento ai prossimi mesi per ulteriori iniziative e manifestazioni.