Festa Patronale Stella Maris, il 18 Giugno modifiche alla viabilità per la fiaccolata

Divieto di transito veicolare dalle ore 20.00 fino al termine della manifestazione

In occasione della tradizionale fiaccolata organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Stella Maris di Isola Sacra, prevista per mercoledì 18 giugno 2025 (clicca qui), sarà istituita una disciplina temporanea del traffico per consentire il regolare svolgimento dell’evento.

La fiaccolata partirà dalla sede della Parrocchia in Via delle Attinie e si snoderà lungo alcune vie del quartiere Isola Sacra.

Divieto di transito veicolare in Via delle Meduse ( Piazzale fronte Parrocchia), Via del Predio Missale, Via Anco Marzio, Via delle Gomene, Via Tullio Ostilio, Via Domenico Bastianini, Via delle Meduse comprese tutte le strade che intersecano il percorso, limitatamente al passaggio dei fedeli, dalle ore 20.00 del 18 Giugno 2025 fino al termine della manifestazione.

La chiusura sarà limitata al solo tempo necessario al passaggio dei fedeli, e sarà gestita con il supporto delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei partecipanti e ridurre al minimo i disagi alla viabilità locale.