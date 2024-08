Festa Patronale Santa Maria Madre della Divina Provvidenza, la patrona dell’Isola Sacra

Domenica 25 agosto la processione transiterà per alcune delle strade principali del territorio

di Dario Nottola

Sarà la processione motorizzata ad aprire ufficialmente, a Fiumicino, domenica 25 agosto, alle ore 15, la Festa Patronale di Santa Maria Madre della Divina provvidenza, la patrona dell’Isola Sacra, dei contadini e del grano.

Il carro con l’Immagine Sacra della Madonna, accompagnato dal cicloraduno comunitario, transiterà per alcune delle strade principali del territorio. La partenza dal piazzale della chiesa è fissata alle ore 15 in via della Scafa direzione via Redipuglia (elenco strade vedi Locandina). Il rientro in parrocchia è stimato per le 19.30.

Una settimana di festeggiamenti uniti ai consueti momenti di riflessione e celebrazione che si susseguiranno sino al 1 settembre, giornata dove alle ore 17 ci sarà la solenne Processione a piedi. Un’occasione preziosa per la comunità di Isola Sacra di incontrarsi, rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi.

In ottica programma civile, presso il campo sportivo dell’Oratorio P. Giuseppe Ceriani, la prima serata sarà giovedi 29 agosto con lo spettacolo di danza a cura delle scuole “New Free Dance” di Mirko Guastatore e Massimo Cecchetti, “Thru ballet” e “Teatro Traiano Scuola d’arte”. Venerdì 30, invece, dopo aver messi in scena Forza Venite Gente, Mamma Mia!, Footloose ed Il Marchese del Grillo, “Che spettacolo di donne ” è il titolo del nuovo spettacolo della compagnia teatrale “I Proloquaci”, sezione spettacolo della Pro Loco di Fiumicino, che andrà in scena alle 21. Non mancherà anche quest’anno la serata cabaret, sabato 31 agosto, con lo spettacolo “Caba Show… Ridere fa bene” insieme ai comici Mirko Tana, Marco Capretti ed I Sequestrattori. Domenica 1 settembre si ballerà “sotto le stelle” con la musica dal vivo di Santino Strano. Alle 23 il gran finale pirotecnico con lo spettacolo dei fuochi artificiali. Tutte le sere, inoltre, sarà possibile gustare le prelibatezze della cucina e del maxi-braciere ai tavoli del ristorante “Aggiungi un posto a tavola”, oltre alla possibilità di tentare la sorte con la pesca di beneficenza o semplicemente tornare a casa con un ricordo dal ‘mercatino del cuore’.

Padre Enrico Spano, insieme agli altri sacerdoti vicari Padre Héctor Alarcón e Padre Valter Palombi ed agli organizzatori, estende un caloroso invito a tutta la comunità: “Partecipare alla festa non significa solo vivere un momento di svago, ma anche rafforzare i legami che ci uniscono e ritrovare il senso di appartenenza a questa terra”.