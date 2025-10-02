Festa di Sant’Ippolito 2025: un appuntamento di fede, cultura e tradizione

Dal 2 al 5 ottobre la diocesi di Porto–Santa Rufina celebra il patrono con liturgie, incontri e tradizioni popolari

Dal 2 al 5 ottobre la diocesi celebra il suo primo vescovo e martire, patrono diocesano insieme alle sante Rufina e Seconda e protettore del Comune di Fiumicino. Un appuntamento di fede, cultura e tradizione.

Giovedì 2 ottobre – ore 18

Auditorium Parrocchia Santa Paola Frassinetti, Fiumicino Simposio d’apertura dell’anno accademico della Scuola di formazione “Sant’Ippolito”. Consegna dei diplomi e tavola rotonda: “A 1700 anni dal Concilio di Nicea. La nascita del simbolo della fede” con interventi di Don Giuseppe Carrabetta, Don Roberto Leoni e le conclusioni del Vescovo Gianrico Ruzza.

Venerdì 3 ottobre – ore 20.30

All’Episcopio di Porto le Veglia di preghiera per i giovani

Domenica 5 ottobre – ore 17.30

Nell’Antica basilica di Sant’Ippolito, liturgia della memoria della passione presieduta dal Vescovo Gianrico Ruzza. Processione verso la parrocchia Santa Maria Madre della Provvidenza per la Santa Messa.

Il Complesso della basilica di Sant’Ippolito sarà aperto alle visite dalle 11.00 alle 18.45 grazie a Parco Archeologico di Ostia Antica.

In occasione della festa di Sant’Ippolito il 5 ottobre in collaborazione con Pro Loco di Fiumicino, l’associazione Agro Isola Sacra invita tutti a partecipare alla gara di dolci.

– Consegna dolci: 14.00 – 15.30

– Premiazione e degustazione: al termine della celebrazione liturgica

– A seguire, la tradizionale distribuzione di panini e bevande per tutti.

“Un tempo di fede e memoria che unisce la nostra Chiesa di Porto-Santa Rufina attorno alle sue radici e alla testimonianza di Sant’Ippolito”.