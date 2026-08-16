Festa dell’Assunta, Fiumicino si stringe tra fede, mare e tradizione

Grande partecipazione alla celebrazione di Ferragosto: centinaia di fedeli e numerose imbarcazioni hanno accompagnato la Madonna nella suggestiva processione a mare

di Fernanda De Nitto

Una folla gioiosa e devota ha partecipato alla Festa dell’Assunta, momento di profonda tradizione cittadina, che nel giorno del ferragosto viene celebrata con la messa solenne e la processione a mare.

I festeggiamenti sono iniziati con la celebrazione liturgica presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina Mons. Gianrico Ruzza, insieme ai sacerdoti del territorio, tenutasi presso la Parrocchia Santa Maria Porto della Salute. A seguire la statua lignea della Madonna, fatta uscire dalla chiesa, è stata trasportata in processione lungo Via Torre Clementina, accompagnata dalla banda musicale della Pro Loco di Fiumicino.

Presenti alle celebrazioni del 15 agosto il Sindaco Mario Baccini, il Vice Presidente del Consiglio Regionale del Lazio Giuseppe Emanuele Cangemi, i consiglieri comunali Mario Balletta, Federica Cerulli, Barbara Bonanni ed Ezio Di Genesio Pagliuca.

Imponente il dispiegamento di forze dell’ordine e di sicurezza che hanno coordinato l’evento, a partire dalla Polizia Locale di Fiumicino, alla Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto e l’Aeronautica Militare. Presenti, anche, diverse Associazioni di Protezione Civile territoriali, tra cui l’AVVFC Associazione Volontari Vigili del Fuoco in congedo di Fiumicino, l’Associazione Nazionale Carabinieri Fiumicino e la Misericordia.

La Madonna è stata poi imbarcata sul peschereccio Nonno Ciro per essere accompagnata in mare e rendere omaggio a tutti i pescatori che affidano all’Assunta il lavoro quotidiano, fatto di sacrifici e dedizione, onorando, altresì coloro che hanno perso la vita proprio nel mare.

Una volta giunti a largo ad attendere l’imbarcazione vi era un imponente presenza di pescherecci ed imbarcazioni private, grandi e piccole, che al suono delle sirene festanti hanno accolto l’Assunta, come non succedeva da svariati anni. La Capitaneria di Porto si è occupata della gestione completa della processione a mare coordinando i movimenti delle diverse imbarcazioni, alla presenza del Comandante C.V. Emilio Casale.

A largo di Fiumicino, è stata lanciata nelle acque la corona di alloro e diversi omaggi floreali da parte dei familiari dei pescatori caduti in mare. La processione è poi rientrata a terra e la Madonna dell’Assunta ritornata nella parrocchia di Fiumicino.

La processione ha origini storiche, in quanto presente sul territorio per devozione francescana dalla fine del XIX secolo. Da allora le celebrazioni solenni richiamano centinaia di cittadini e turisti che assiepano il centro di storico di Fiumicino e le banchine rendendo omaggio alla Madonna dell’Assunta e al mare, quale legame indissolubile di devozione e tradizione storico culturale cittadina.