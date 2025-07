Festa della Trebbiatura: un futuro che germoglia dalla memoria

Agro Isola Sacra: “Vedere i bambini alla nostra Festa della Trebbiatura, ci riempie il cuore di gioia e speranza”

“C’è un motivo speciale se la presenza dei bambini alla nostra Festa della Trebbiatura ci riempie il cuore di gioia e speranza. Non è solo divertimento, è un vero e proprio investimento nel futuro!” si legge nel post sul social dell’Associazione Agro Isola Sacra

“Vedere i loro occhi curiosi – prosegue – ascoltare le loro domande sulla Trebbiatura di una volta, sul come si faceva la pasta in casa e altro, significa dare loro la possibilità di conoscere da vicino le nostre radici, quello che eravamo, la fatica e l’ingegno dei nostri antenati. È un modo per far rivivere una storia, la storia dei bonificatori, che altrimenti rischierebbe di svanire“.

“E per noi? Per noi è come lasciare un piccolo semino. Un semino di consapevolezza e di amore per la nostra terra e per le nostre tradizioni. Un semino che, siamo certi, in futuro germoglierà e ci aiuterà a continuare la nostra preziosa attività di conservazione della memoria”.

“Grazie a tutti i genitori che scelgono di portare i loro figli a condividere con noi questa giornata così significativa. Siete parte fondamentale di questo grande progetto di tramandare il passato per costruire un futuro consapevole. Nonni, zii, genitori e tutti noi continuiamo a seminare insieme nuove memorie!” conclude il post di Agro Isola Sacra