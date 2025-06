Esteso, anche per luglio e agosto, il servizio di assistenza, ausiliariato e pulizie per i nidi, materne e CFP

D’Intino: “Il Comune di Fiumicino garantisce occupazione estiva per 60 dipendenti”

Il Comune di Fiumicino ha esteso il Servizio di assistenza, ausiliariato e pulizie per i nidi, materne e CFP, anche per i mesi di luglio e agosto che da diversi anni opera nelle scuole solo durante l’anno scolastico. Una scelta presa per garantire continuità occupazionale e sostenere le esigenze di manutenzione e assistenza estiva. La misura coinvolge circa 60 dipendenti delle cooperative a cui è stato affidato il servizio, ai quali verrà assicurata occupazione attraverso la loro integrazione nei nidi d’infanzia estivi e in un programma di pulizia approfondita dei plessi scolastici di infanzia e materna.

Il contratto, che copre un periodo di 10 mesi, avrebbe lasciato scoperti i due mesi estivi, ma grazie all’intervento dell’Amministrazione comunale, che ha accolto le richieste dei lavoratori, il Comune è riuscito a garantire una continuità lavorativa per i dipendenti.

“Una risposta concreta alla richiesta dei lavoratori che, da anni, offrono un servizio essenziale nelle nostre scuole – dichiara l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino – Siamo riusciti a estendere il contratto, garantendo loro occupazione anche nei mesi estivi, senza compromettere il bilancio comunale. Basandoci sulla normativa vigente, abbiamo deciso di sfruttare il quinto d’obbligo, che ci ha permesso di chiudere questa operazione senza intaccare i capitoli straordinari, evitando di sottrarre risorse ad altri settori”.

“Un’operazione che rappresenta un esempio di buona amministrazione, capace di prendersi cura tanto delle persone quanto delle risorse pubbliche” conclude D’Intino, ringraziando gli uffici comunali, che si sono resi disponibili per individuare soluzioni percorribili in tempi brevi