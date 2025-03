Erri De Luca a Passoscuro presenta il libro “L’età sperimentale”

L’evento promosso dall’Associazione “L’Isola delle Correnti APS” si terrà presso lo Stabilimento “La Lampara” in via Carbonia 35. Gradita la prenotazione.

Mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 17:00, presso lo Stabilimento “La Lampara” di Passoscuro, in via Carbonia, 35, si terrà un incontro con lo scrittore Erri De Luca, che presenterà il suo libro “L’età sperimentale” (Feltrinelli, 2024).

L’evento, promosso dall’Associazione “L’Isola delle Correnti APS” in collaborazione con lo stabilimento, vedrà la giornalista Anna Longo (RAI Radio 3) presentare il libro e Roberto Biasco, Presidente dell’Associazione, moderare il dibattito.

Erri De Luca (Napoli, 1950) è uno scrittore, saggista e traduttore di fama internazionale. Attivista politico, è stato dirigente di Lotta Continua negli anni Settanta, e negli anni successivi si è spesso impegnato come volontario civile con varie organizzazioni umanitarie non governative in Europa e in Africa. Ha collaborato in ambito teatrale ed artistico con attori e musicisti quali Marco Paolini, Gianmaria Testa, Gabriele Mirabassi e Mario Brunello.

Nel suo libro più recente “L’età sperimentale” affronta il progressivo inoltrarsi nella cosiddetta “terza età” da un particolarissimo ed originale punto di vista. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è gradita via email a: info@lalamparabeach.it.