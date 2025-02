Elio Pecora il 1° marzo al Castello San Giorgio di Maccarese per un incontro dedicato alla poesia

“Un’opportunità preziosa per riflettere e lasciarsi ispirare dalla sua voce poetica”

Sabato 1 marzo, alle ore 16, il poeta e scrittore Elio Pecora, tra le voci più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, sarà ospite del consigliere comunale Giuseppe Miccoli e di “Yogarmonia” nelle prestigiose sale del Castello San Giorgio di Maccarese.

“L’evento, reso possibile grazie all’ospitalità offerta dalla Maccarese S.p.A. e al sostegno della Farmacia Solidale “Salvo D’Acquisto” di Palidoro e di yogarmonia walking e trekking lo yoga in cammino, rappresenta un’occasione unica per ascoltare e dialogare con uno dei più raffinati interpreti della poesia italiana”, rende noto Miccoli.

Pecora, nato a Sant’Arsenio (SA) nel 1936, è autore di poesie, romanzi, saggi critici, testi teatrali e opere per l’infanzia. Ha curato antologie di poesia italiana, promosso letture pubbliche e collaborato con quotidiani, riviste e programmi Rai. Dal 2004 dirige la rivista internazionale “Poeti e Poesia”. Figura di riferimento per la letteratura italiana, è considerato tra i massimi conoscitori dell’opera di Sandro Penna. Legato a Giuseppe Miccoli da una profonda amicizia e dalle comuni origini, Pecora sarà al centro di un incontro che vuole essere un omaggio alla bellezza della parola e alla forza della poesia. L’evento sarà introdotto da Floriana Contestabile.

In un’epoca in cui il dialogo e l’ascolto sono più che mai necessari, l’incontro con Elio Pecora offre un’ “opportunità preziosa per riflettere e lasciarsi ispirare dalla sua voce poetica. Un momento di condivisione culturale per riscoprire il valore della conoscenza e della ricerca di un orizzonte di senso comune”.