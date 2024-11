“Educazione alla legalità come antidoto alla cultura mafiosa”

Giovedì 21 novembre, nell’Aula Consiliare, l’evento organizzato dall’Associazione IURIS

Giovedì 21 novembre alle 9.30, presso l’Aula Consiliare, si terrà l’evento, aperto al pubblico, “La formazione alla legalità come antidoto alla cultura mafiosa”, patrocinato dal Comune di Fiumicino ed organizzato dall’Associazione IURIS “Vittime del dovere per il contrasto al crimine organizzato ed al terrorismo per la tutela della legalità e della sicurezza”.

All’iniziativa, moderata dalla giornalista e scrittrice, Claudia Conte, parteciperanno il Sindaco Mario Baccini, il Questore di Roma Dr. Roberto Massucci, Don Antonio Coluccia e altri ospiti di alto profilo accademico e professionale.

Durante l’incontro verranno trattati i principi fondamentali della Costituzione italiana attraverso la lettura e la spiegazione dei primi 12 articoli che sanciscono la base del nostro ordinamento giuridico.

Gli esperti daranno nozioni su come è strutturata una organizzazione mafiosa, con quale modalità opera, quali obbiettivi persegue, cosa si intende per cultura mafiosa e come si può essere funzionali al sistema illegale anche senza appartenervi.