Scritto da Fiumicino Online - lunedì, 27 Ottobre 2025

Don Coluccia a Fregene per “Legalmente Marciando – Io gioco pulito”: i giovani in marcia per la legalità

Il sacerdote anti-spaccio incontra 400 studenti delle scuole medie e superiori del territorio

 

di Dario Nottola

 

Don Antonio Coluccia, il sacerdote impegnato nella lotta anti spaccio, parteciperà domani 28 ottobre, a Fregene, all’iniziativa “Legalmente Marciando – Io gioco pulito”, patrocinata dal Comune di Fiumicino, che vedrà protagonisti gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio.

 

Teatro dell’evento l’Oratorio Parrocchiale in Via Porto Conte. Alle 8.30 ci saranno i saluti istituzionali del sindaco di Fiumicino Mario Baccini, alla presenza del ministro dello Sport, Abodi, e poi le testimonianze di Don Coluccia, Manuel Bortuzzo, atleta paralimpico delle Fiamme Oro, e Sebino Nela, ex calciatore della Roma.

 

Seguirà la presentazione del progetto “Csp Oratorio Fregene”, portato avanti in questi anni dall’oratorio parrocchiale. A seguire i ragazzi parteciperanno a un percorso esperienziale, con la possibilità di visitare gli stand allestiti nel Piazzale della Parrocchia e lungo Via Porto Conte, a cura delle associazioni sportive locali e delle Forze dell’Ordine.

 

Attraverso l’interazione con personale qualificato e mezzi operativi, si promuoveranno i valori della legalità, della cittadinanza attiva e della pratica sportiva nelle sue diverse discipline. Saranno presenti inoltre gli atleti delle Fiamme Oro rugby. Alle 12.30 si terrà l’inaugurazione del defibrillatore, donato da alcune attività commerciali del territorio: un simbolo permanente dell’iniziativa e uno strumento vitale in un luogo che rappresenta un punto di aggregazione per i giovani. All’evento prenderanno parte le classi terze medie di Maccarese e Fregene, gli istituti superiori “Paolo Baffi” e “Leonardo Da Vinci”.

 

 

I ragazzi saranno circa 400 tra istituti superiori e terze medie mentre gli stand delle associazioni sportive locali saranno circa 10; quelli della sensibilizzazioni saranno dei carabinieri forestali, carabinieri, polizia di stato, Fiamme Oro, Federazione italiana nuoto, guardia costiera.

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
