“Domenica del Mare” oggi a Fiumicino la giornata internazionale di tradizione marinara e religiosa

Questa mattina le Sante Messe presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute e la Stella Maris

Oggi a Fiumicino una domenica all’insegna del mare, dove la tradizione “marinara” si è fusa con quella religiosa.

Questa mattina, presso la chiesa Santa Maria Porto della Salute si è tenuta la Santa Messa per celebrare la “Madonna Fiumarola” alla presenza del Sindaco, del Comandante della Capitaneria di porto, del Comandante della polizia locale e di una rappresentanza dei Vigili del Fuoco. Dopo la Santa Messa, il simulacro della Madonna “de’ Noantri”, vestita di azzurro come il mare, ha sfilato lungo la banchina antistante il Borgo marinaro per poi essere imbarcata, come da tradizione, a bordo del battello della Guardia Costiera GCA10, con le Autorità, i membri della Confraternita ed i fedeli che sono saliti a bordo della motobarca trasporto passeggeri “Imperatrice”, nei pressi della passerella pedonale, messa a disposizione degli organizzatori. Il convoglio ha navigato lungo il canale per poi uscire in mare a circa mezzo miglio dal porto scortato dalle motovedette della Guardia Costiera – CP836 – e della Guardia di Finanza e da moto d’acqua della polizia di Stato fluvio-marittima. Qui il toccante momento del getto della corona in memoria dei caduti del mare, con il silenzio, interrotto da tutti i mezzi nautici impiegati che hanno fatto sentire le loro sirene. Il momento è stato seguito anche da terra dai bagnanti che si apprestavano già ad arrivare in spiaggia.

Poi, alle ore 11 la Santa Messa nella Chiesa Santa Maria Stella Maris, con la partecipazione di una rappresentanza della Capitaneria di Fiumicino guidata dal Comandante Girgenti. Alla celebrazione, officiata dal parroco della Stelal Maris, ha partecipato un prelato incaricato dall’Apostolato del Mare. E’ stato un ulteriore momento in cui la comunità religiosa si è stretta intorno a tutti coloro che lavorano in mare ed alle loro famiglie, in particolare a Fiumicino, tra marittimi, pescatori e Guardia Costiera. Il tutto si è inserito nel contesto della “Domenica del Mare” giornata internazionale voluta dalla Chiesa nella seconda domenica di luglio, per ricordare tutti coloro che lavorano in mare e per il mare.