Domenica 18 maggio la “Passeggiata Ecologica 2025” organizzata dal Gruppo Storico di Aranova

Domenica 18 maggio si volgerà la “Passeggiata Ecologica 2025”, all’interno del borgo di Aranova, organizzata dal Gruppo Storico di Aranova (G.S.A), mantenendo il medesimo percorso delle edizioni precedenti.

L’appuntamento per il raduno è previsto per le ore 9 presso il distributore di benzina in Piazzetta ad Aranova.

Il percorso sarà il seguente:

– Via Michele Rosi in direzione della Complanare Aurelia;

– Complanare Aurelia in direzione Civitavecchia;

– Via Crescini fino alla Cantina di Torrimpietra.

Presso la cantina è prevista una sosta conviviale, con spuntino e degustazione di vini offerti dalla cantina stessa. Il rientro avverrà percorrendo nuovamente Via Rosi, fino al punto di partenza.

L’invito arriva dal Presidente del Gruppo Storico di Aranova, Umberto Moretto: “L’iniziativa, come ogni anno, si pone l’obiettivo di valorizzare il territorio, promuovere la socialità e sensibilizzare alla tutela ambientale. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa. Vi aspettiamo”