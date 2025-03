Disciplina di traffico provvisoria per la potatura e messa in sicurezza delle alberature

Lavori in programma a Isola Sacra, Maccarese, Fregene, Palidoro e Torrimpietra

A seguito di alcune segnalazioni e di un sopralluogo effettuato dal personale dell’Area Tutela Ambientale, l’amministrazione comunale ha riscontrato condizioni critiche e di instabilità in alcune alberature appartenenti al patrimonio arboreo comunale. Per garantire la sicurezza pubblica, è stato predisposto un intervento di potatura e abbattimento di piante a rischio cedimento.

“Sono state individuate, in particolare, 12 piante in condizioni instabili, lungo Viale Tre Denari – spiega l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Sarà necessario procedere con l’abbattimento. Tuttavia, per garantire la continuità del patrimonio arboreo cittadino, provvederemo a piantumare 12 nuove alberature da collocare nella stessa area, così da preservare il filare verde lungo la viabilità”.

Per consentire il regolare svolgimento delle operazioni, verrà istituita una disciplina provvisoria del traffico nelle strade interessate, con senso unico alternato, divieto di sosta e fermata con rimozione forzata, oltre all’apposizione di cartelli di preavviso e alla riduzione del limite di velocità a 30 km/h nelle aree coinvolte.

Gli interventi inizieranno lunedì 31 marzo fino a sabato 5 aprile e verranno eseguiti dalle 07:00 alle 17:30 secondo il seguente calendario

Dal 31 marzo 2025 fino a fine lavori:

– Maccarese, potatura di rimonda con eliminazione rami che convergono verso la carreggiata di n. 1 pianta in Via della Muratella civico 921;

– Fregene, potatura con eliminazione rami che convergono verso la carreggiata di n. 2 piante in Via Porto Conte altezza civico 6 adiacente ai locali dell’oratorio della “Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria”;

– Isola Sacra, potatura di rimonda con eliminazione della branca spezzata di n. 1 pianta in Via della Scafa adiacente civico 119/A

Dal 31 marzo 2025 fino a fine lavori:

– Maccarese, abbattimento raso terra di n. 12 piante in Viale Tre Denari dal cavalca ferrovia direzione Stazione Ferroviaria di Palidoro.

Dal 1 aprile 2025 fino a fine lavori:

– Palidoro, abbattimento raso terra di n. 2 piante in Via San Carlo a Palidoro adiacenti l'”I.C. TORRIMPIETRA” – scuola infanzia “Palidoro”;

– Palidoro, potatura di rimonda con la sola eliminazione dei rami inclinati e spezzati n. 2 piante ubicate in Via San Carlo a Palidoro adiacenti l'”I.C. TORRIMPIETRA” – scuola infanzia “Palidoro”

Dal 2 aprile 2025 fino a fine lavori:

– Palidoro, abbattimento raso terra di n. 1 pianta di ubicata presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria di Palidoro;

– Torrimpietra, abbattimento raso terra di n. 1 pianta presso l’area verde in Via Torre del Pagliaccetto

Dal 2 aprle 2025 fino a fine lavori:

– Torrimpietra, abbattimento raso terra di n. 2 piante di ubicate in Via Francesco Marcolini civico 9 (parcheggio condominiale)

Dal 3 aprile 2025 fino a fine lavori:

– Fregene, abbattimento raso terra di n. 1 pianta in Piazza Riva Trigoso altezza civico 8 nel piazzale davanti alla “Chiesa Parrocchiale dell’Assunzione della Beata Vergine Maria”

– Fregene, abbattimento raso terra di n. 1 pianta in Via Portoscuso altezza civico 12

Dal 4 aprile 2025 fino a fine lavori:

– Isola Sacra, potatura di rimonda di n. 1 pianta ubicato presso il parco pubblico Cetorelli (area giostre)