“Discesa internazionale del Tevere”, il primo maggio l’arrivo a Roma

Il 2 maggio arriverà al mare, a Fiumicino, percorrendo gli ultimi 30 chilometri di fiume

di Dario Nottola

Pellegrini fluviali e tiberini per il Giubileo, domani a Roma ed il 2 maggio fino a Fiumicino. Il 1 maggio la “Discesa Internazionale del Tevere” a pagaia arriva a Roma dopo aver percorso in 12 giorni circa 300 km di fiume.



Per l’anno giubilare, infatti, la discesa, giunta alla 46ma edizione, ha assunto una modalità di pellegrinaggio fluviale. Al gruppo dei tibernauti si unirà la comunità di fiume a Roma supportata dalla Polizia fluviale di Stato, dalla Croce Rossa, per la sicurezza sanitaria, e da Rescue Project Lazio per la sicurezza in acqua al passaggio delle rapide all’isola Tiberina, e dalla UISP. I pagaiatori pellegrini scenderanno sotto Castel Sant’Angelo per percorrere il tratto da Porta Pia alla Porta Santa per poi riprendere il proprio percorso fino a Ponte Marconi. Il 2 maggio, invece, la Discesa arriverà al mare, a Fiumicino, percorrendo gli ultimi 30 chilometri di fiume restanti.

“Grazie alla 46ma edizione della Discesa Internazionale del Tevere, è la prima volta in assoluto che il Tevere viene percorso nella sua interezza, nel suo tratto navigabile e nonostante le difficoltà agli sbarramenti delle grandi dighe, da Sansepolcro, in Toscana, fino al mare”, evidenzia l’Associazione Sportiva Dilettantistica Discesa Internazionale del Tevere.

(Immagine da web)