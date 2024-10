Degrado Urbano, Costa: “Tutti dobbiamo sentirci responsabili del decoro della nostra città”

L’abbandono di rifiuti è sanzionato e può prevedere anche un reato penale

di Fernanda De Nitto

“Aiutaci a tenere pulita la città”, potrebbe essere il titolo di uno slogan di sensibilizzazione, rivolto a tutti i cittadini, perché facciano la loro parte per conservare il decoro dei marciapiedi, delle strade, delle piazze e dei giardini di Fiumicino, che spesso si presentano lordi a causa di comportamenti poco urbani. Tutto questo alla luce dei continui interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti, messi in campo dall’Area Ambiente del Comune di Fiumicino, rispetto alla presenza di discariche a cielo aperto. Interventi che gravano sulle tasche di tutti i cittadini, vale a dire anche di chi rispetta le regole.

“Una bella e accogliente città dipende da noi, in quanto il decoro del luogo in cui si vive è fortemente legato all’impegno di tutti – è quanto afferma l’Assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa – A tal proposito, invito la cittadinanza a conferire correttamente i rifiuti, soprattutto evitando la modalità che ancora continua ad esistere, di non gettare la spazzatura per le strade, ad iniziare da tutto ciò che si produce all’interno delle abitazioni fino ad arrivare ai materiali da smaltire, in particolare, quelli per i lavori edili”.

“Gran parte dei materiali per i lavori edili – aggiunge – sono rifiuti speciali e la loro rimozione prevede una procedura non immediata, per via delle analisi alle quali devono essere obbligatoriamente sottoposti”.

“A tal proposito – prosegue l’Assessore, con il suo appello al senso civico contro il degrado urbano – sollecito la cittadinanza ad avere cura nel conferire i rifiuti in maniera adeguata, suggerendo anche a chi fa lavori di manutenzioni edili, di accertarsi che l’eventuale affidamento dei materiali da smaltire ad altri abbia la prova di un formulario per poterlo fare e l’eventuale risultanza della discarica dove sono stati conferiti i suddetti materiali”.

“Ricordiamo inoltre – conclude l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – che l’abbandono di rifiuti è sanzionato e può prevedere anche un reato penale”.