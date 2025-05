Decoro della Città, McDonald’s Fiumicino scende in campo per mantenere pulito il parco pubblico di Villa Guglielmi

Approvato, dalla Giunta Comunale, il Protocollo d’Intesa per valorizzare le aree verdi della città

Quando il privato ed il pubblico s’incontrano possono nascere collaborazioni importanti, ad esempio per il decoro della città. Ecco che allora McDonald’s Fiumicino scenderà in campo per contribuire a mantenere pulito e decoroso il parco pubblico di Villa Guglielmi, il “polmone verde” della città ed il più frequentato da famiglie e sportivi, che si trova vicino al pubblico esercizio in via del Faro.

La Giunta Comunale di Fiumicino ha approvato, infatti, con un’apposita delibera, un Protocollo d’Intesa proprio con McDonald’s Fiumicino, mirato alla realizzazione di attività quotidiane di pulizia, raccolta differenziata dei rifiuti; ed ancora, per l’installazione di contenitori dedicati all’interno del Parco.

L’accordo nasce dal proposito dell’Amministrazione comunale di promuovere “nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato per valorizzare le aree verdi della città”, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, decoro urbano e miglioramento della qualità della vita.

McDonald’s Fiumicino, nell’ambito del progetto nazionale “Le giornate insieme a te per l’ambiente” ed in “coerenza con i propri principi di responsabilità sociale”, si impegna a sostenere le seguenti attività: una pulizia quotidiana dell’area della raccolta differenziata nel Parco; l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata.

Con l’approvazione di questo Protocollo, che verrà ufficialmente siglato dalle parti in Aula consiliare il 16 maggio, alle 10.30, alla presenza del Sindaco Mario Baccini, del Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, e dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa, l’Amministrazione costiera “conferma il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale. Un esempio virtuoso di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare benefici immediati per la Città”, viene evidenziato.