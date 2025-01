Fiumicino, i pescherecci si doteranno della presenza di defibrillatore a bordo

Dalla Regione Lazio nuovi finanziamenti nel settore della pesca

di Dario Nottola

I pescherecci della flotta di Fiumicino, la più numerosa del Lazio, vogliono dotarsi della presenza di defibrillatore a bordo. Obiettivo, assicurare una maggiore sicurezza durante le attività. Ed ancora, ambiscono ad avere in dotazione un “Trituratore” in grado di omogeneizzare le “catture indesiderate” che da tempo rappresentano un problema nella pesca, perché non tutto ciò che viene catturato può essere venduto o è idoneo al consumo umano.

“Prepariamo tali progetti grazie al bando lanciato dalla Regione Lazio per finanziare interventi destinati a migliorare la qualità delle produzioni e le condizioni di lavoro nel settore della pesca. Vogliamo far si tutta la flotta sia dotata di defibrillatori poiché tutto il personale della pesca è dotato di BLSD – Basic Life Support – early Defibrillation (DAE), il corso di addestramento all’utilizzo del defibrillatore che tutti i marinai hanno compiuto e che fornisce tutte le competenze necessarie per soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco. Il ‘trituratore’, poi, sarebbe il primo del genere in utilizzo alle marinerie del Lazio“, spiega Gennaro Del Prete, presidente della Cooperativa Pesca Romana a Fiumicino.

Il bando è rivolto a progetti per i porti, pescherecci e per le infrastrutture collettive destinate alla vendita diretta del pescato.

“Un’iniziativa che risponde concretamente alle necessità di un settore che gioca un ruolo fondamentale nella nostra economia – commenta l’Assessore alla Pesca del Comune di Fiumicino, Stefano Costa – Il bando si inserisce nell’ambito degli interventi per la valorizzazione della pesca sostenibile contribuendo così alla crescita di un settore sempre più competitivo e rispettoso dell’ambiente”.

La scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti è fissata al 24 marzo 2025. Le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Lazio, alla sezione dedicata alla determinazione G17700 del 20 dicembre 2024, consultabile al link: www.lazioeuropa.it.