Dal Professor Angelo Accardo una scoperta sensazionale nel campo delle neuroscienze

Fiumicino celebra il suo successo per la ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento dell’Alzheimer, disturbo dello spettro autistico e morbo di Parkinson

La Città di Fiumicino, con il Sindaco Mario Baccini, si congratula per il brillante risultato scientifico ottenuto dal professor Angelo Accardo, nel campo delle neuroscieinze.

Il Professor Accardo è tra i protagonisti di una scoperta sensazionale nel campo delle neuroscienze resa nota proprio in questi giorni. Un modello tridimensionale innovativo, illustrato in un lavoro pubblicato su Advanced Functional Materials, è in grado di riprodurre l’ambiente cerebrale per studiare la crescita dei neuroni, la strutturazione delle reti neurali e il modo in cui il cervello apprende e si adatta a velocità incredibili. Una ricerca che potrebbe rivoluzionare il trattamento di malattie neurologiche come l’Alzheimer, il disturbo dello spettro autistico e il morbo di Parkinson.



Angelo Accardo, originario di Cerveteri e trasferitosi a Fregene all’età di sei anni, nel 1989, ha frequentato prima le scuole di Fregene, successivamente il Liceo scientifico di Maccarese e si è laureato, col massimo dei voti, in Ingegneria Elettronica alla Sapienza di Roma. Dopo un lungo cammino che lo ha portato anche in Francia, prima a Grenoble e poi a Tolosa, da cinque anni è professore associato presso la Delft University of Technology in Olanda. Autore di numerose pubblicazioni nel campo della bioingegneria, è stato selezionato tra i cinque talenti top nel corso dell’evento Leiden European City of Science nel 2022.

“Mi congratulo a nome di tutta la città di Fiumicino con il professor Angelo Accardo, cresciuto a Fregene, un luogo che egli stesso ha definito la sua ‘oasi di pace’ – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Quello stesso spirito di serenità e ispirazione legate al nostro territorio, sembra averlo accompagnato nel suo percorso scientifico che oggi lo vede protagonista di una scoperta eccezionale, grazie alla quale milioni di persone in tutto il mondo potranno avere la speranza di una vita migliore. La ricerca è il motore del progresso, il ponte tra il presente e un futuro dove malattie e sofferenze possono essere affrontate con nuove soluzioni e cure”.