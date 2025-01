“Cultura È Legalità”, il 25 gennaio Luigi De Magistris ospite alla Biblioteca “Gino Pallotta” di Fregene

“Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia”

Sabato 25 gennaio alle 17.00, Luigi De Magistris, ex Magistrato, già europarlamentare e sindaco di Napoli, sarà ospite alla Casa della Cultura @Biblioteca Pallotta di Fregene per il primo appuntamento del 2025 della rassegna “Cultura È Legalità” organizzata e promossa come sempre dall’Associazione Quote Merito.

Sarà un’occasione di approfondimento con spunti di riflessione di profondo respiro, che passerà attraverso la presentazione del suo ultimo libro “Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia”. (Fazi Editore)

A dialogare con l’autore saranno Arcangela Galluzzo, Presidente di Quote Merito, e Paola Meloni, Coordinatrice del Lazio dell’associazione, che si occupa di divulgazione e promozione culturale ispirata alla legalità.

“Sono particolarmente contenta di iniziare il 2025, che sarà un anno ricco di iniziative curate dalla nostra Associazione, con la presentazione del libro di Luigi De Magistris. È un testo necessario per comprendere quei meccanismi insani, messi in atto da centri occulti di potere, che inquinano ogni livello delle nostre istituzioni, influenzandone spesso l’ agire e isolando i servitori dello Stato che difendono la nostra Costituzione”, dichiara la Presidente Arcangela Galluzzo

“L’evoluzione sociale passa necessariamente per la cultura, per quella sana curiosità e riflessioni profonde che una buona lettura è in grado di stimolare e scatenare. Interrogarci sul valore del nostro pensiero consapevole e sulla sua capacità di favorire e determinare cambiamenti è ciò che arricchisce ed alimenta la crescita personale e sociale a qualunque livello e in qualunque condizione – le parole di Paola Meloni, coordinatrice regionale – È un privilegio ed un onore poter dialogare con un autore di questo spessore per comprendere il senso più intimo del libro – aggiungono – contestualizzandolo nell’esperienza diretta e dando così forma al significato di ogni passaggio”.

La presentazione, ospitata dalla @biblioteca Pallotta e gratuitamente patrocinata dalla Pro Loco Fregene Maccarese, si arricchisce del contributo e del sostegno della cittadinanza attiva “Liberamente” e del supporto alla divulgazione della libreria Punto e Virgola di Aranova.