Croce Rossa Comitato di Fiumicino, storica presenza nel territorio tra sociale e soccorso

Intervista alla Presidente Daniela Tarantini che ci racconta gli impegni e le attività del comitato locale

di Fernanda De Nitto

Nell’approfondire la conoscenza con le associazioni di volontariato impegnate nel territorio tra assistenza, sociale e soccorso si distingue per storicità ed obiettivi la Croce Rossa Italiana Comitato di Fiumicino, costituita nel 1999 da un discreto gruppo di volontari del territorio. Dal 2024, a seguito delle elezioni del consiglio direttivo, Presidente dell’organizzazione è Daniela Tarantini, che ci descriverà impegni ed attività del comitato locale.

“Placare tutte le sofferenze umane senza distinzione di nazionalità, di razza, di religione, di condizione sociale o di appartenenza politica”, è l’impegno preso da Henry Dunant, fondatore della Croce Rossa nel 1859. Come comitato di Fiumicino quali sono gli obiettivi e le priorità per il territorio?

La mia presidenza prosegue con continuità quanto promosso da Stefano Salvinelli per il territorio di Fiumicino. Attraverso l’iscrizione alla piattaforma di gestione dell’elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio, MGO, interveniamo per qualsiasi tipo di emergenza nazionale o regionale, fornendo tutto il nostro supporto in termini di volontari, mezzi o eventuali attrezzature. Siamo impegnati a livello locale, da svariato tempo, nel soccorso sanitario per trasporto semplice, dedicato in particolare al trasferimento di pazienti presso strutture sanitarie o presso l’abitazione a seguito di dimissioni da ospedali. Da un po’ di tempo siamo operativi anche con l’autovettura per situazioni meno gravi nelle quali l’assistito è in grado di deambulare per l’accompagnamento a visite mediche o day hospital. Come assistenza sanitaria e di soccorso siamo, altresì, presenti in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ludiche organizzate nelle diverse località del Comune di Fiumicino.

Tra le priorità della CRI di Fiumicino vi è anche il poderoso impegno dedicato alla formazione e sensibilizzazione della cittadinanza in materia di prevenzione e salvaguardia della salute umana. Con che modalità siete operativi?

Il comitato locale promuove la realizzazione di corsi di formazione rivolti direttamente ai cittadini, alle aziende private ed anche alle scuole. Tra i più importanti: il corso di divulgazione delle manovre salvavita in età pediatrica, il corso di primo soccorso alla popolazione e diffusione della cultura sanitaria, corsi di primo soccorso aziendale, ed i corsi di rianimazione cardiopolmonare di base ed uso del defibrillatore BLSD e Pblsd, oltre che BLSD advanced, riservato a medici ed infermieri. Interveniamo anche con progetti educativi inclusivi, particolarmente rivolti ai giovani, con campagne di informazione sulla sessualità consapevole, al fine di incentivare l’importanza della prevenzione e del benessere emotivo, sull’educazione stradale e le dipendenze. Sempre per promuovere una qualità della vita sana abbiamo, anche, organizzato campagne di sensibilizzazione sulle malattie cardiache.

Un altro impegno costante dell’organizzazione riguarda l’inclusione sociale e tutti gli aspetti legati alle precarietà ed alla solidarietà. In che modo riuscite ad intervenire a sostegno di tali emergenze nel nostro territorio?

Le attività sociali della Croce di Rossa di Fiumicino sono sempre state attive, dall’anno della sua fondazione. Ad oggi riusciamo a distribuire oltre sessanta pacchi alimentari confezionati e beni di prima necessità. Le derrate alimentari sono frutto di raccolte svolte da nostri volontari presso i supermercati locali e mediante il programma nazionale SIFEAD, cofinanziato dal Fondo sociale europeo. Soprattutto riusciamo a garantire con regolarità questo servizio sociale grazie alla dedizione del personale volontariato e alla generosità delle contribuzioni alimentari da parte di cittadini e imprenditori locali. Proprio relativamente alla tematica dello spreco alimentari abbiamo da poco avviato il progetto regionale “Riusa, rigusta, riutilizza”, frutto della collaborazione tra diversi comitati della Croce Rossa tra cui Sabatino e Civitavecchia. Tra i principali punti del progetto spicca il recupero del non venduto, che prevede la collaborazione con la piccola, media e grande distribuzione locale per raccogliere le eccedenze alimentari e ridurre gli sprechi, ed attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole del territorio. A livello sociale siamo anche impegnati con il Banco Farmaceutico attraverso la collaborazione di sei farmacie del territorio dove tutti gli operatori, i farmacisti e i clienti partecipano donando farmaci a chi si trova in difficoltà, dimostrando grande attenzione per le persone più vulnerabili.

Come è strutturato ad oggi il Comitato di Fiumicino e come contattare la vostra realtà sociale?

La Croce Rossa di Fiumicino ad oggi è operativa sul territorio con centoventi volontari che si occupano delle molteplici attività precedentemente descritte. Tutti coloro che sono interessati a far parte dell’Associazione devono seguire un corso per il reclutamento di nuovi volontari iscrivendosi alla piattaforma www.gaia.cri. I corsi si realizzano due volte l’anno ed hanno una durata di circa un mese e mezzo. Il Comitato è sempre ben lieto di accogliere volontari, di qualsiasi età, che saranno di supporto alle progettualità in essere a livello sanitario e assistenziale. Per conoscere meglio l’Associazione ci si può collegare al sito www.crifiumicino.it o seguire la pagina Facebook ed Instagram dell’organizzazione.