Concessioni balneari: a Fiumicino, un incontro per valorizzare la competitività delle imprese del settore

Giovedì 13 marzo il primo convegno organizzato dalla società di consulenza NexumStp

Le concessioni balneari in Italia sono di nuovo al centro del dibattito pubblico, dopo la proroga al 2027. Lo scorso novembre il governo italiano ha approvato il cosiddetto “decreto Infrazioni”. Questo stabilisce che le concessioni balneari attualmente in essere rimarranno valide fino al 30 settembre 2027. Entro il 30 giugno 2027, i Comuni dovranno concludere le procedure di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni, con durate comprese tra cinque e venti anni. L’obiettivo, oltre ad un allineamento alle direttive europee che richiedono procedure di gara pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, è favorire trasparenza e concorrenza nel settore.

Per supportare le imprese balneari che dovranno prepararsi alle gare e per valorizzare la loro competitività, la società di consulenza NexumStp Spa ha organizzato un ciclo di incontri in tutta Italia con esperti, professionisti e legali in grado di affiancare in toto le imprese in questa fase cruciale. Il primo si terrà giovedì 13 marzo a Fiumicino alle ore 17 presso lo stabilimento balneare Nautin Club.

Secondo il comitato tecnico di NexumStp coordinato dai professionisti Massimo Gabriele, Massimo Massacesi ed Elena Provenzani: “Lo scenario attuale è complesso e ancora non ben definito. Gli operatori balneari devono affrontare una incertezza normativa che si traduce in incertezza del futuro. La legislazione in materia è disomogenea, non unificata a livello nazionale. Di fatto, gli enti territoriali demandati alla regolamentazione della materia hanno finora manifestato un approccio differente. Tra gli operatori del settore, una delle principali preoccupazioni è che i grandi gruppi stranieri possano acquisire le concessioni attraverso le gare pubbliche“.

Oltre ad affrontare le tematiche di ordine generale, l’incontro “Concessioni balneari: sfide e prospettive. Come prepararsi alle gare” organizzato da NexumStp sarà l’occasione di approfondire il disciplinare predisposto dal Comune di Fiumicino, su cui si fonderanno i futuri bandi di gara. “Questo approccio sartoriale – aggiunge l’avvocato Elena Provenzani – costituisce un punto di valore importante dell’assistenza e consulenza NexumStp, focalizzata sulle reali esigenze degli operatori del litorale. L’intento è affrontare proprio le criticità generate dalla disomogeneità della normativa”.