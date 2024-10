Circa 500 studenti hanno partecipato all’iniziativa dell’Associazione Tevere Day con la Guardia Costiera

I piccoli partecipanti hanno raccolto e catalogato i tanti piccoli frammenti di plastica che, trasportati dal fiume Tevere, si arenano sulle nostre spiagge

di Dario Nottola

La Guardia Costiera di Roma Fiumicino è scesa in campo al fianco dall’associazione Tevere day e di circa 500 piccoli alunni delle scuole primarie e secondarie di Fiumicino, in una delle iniziative dell’evento che ha come obiettivo di riportare all’attenzione di tutti la riqualificazione del Tevere.

“Un Tevere che possa continuare ad essere tutelato, fruibile e vivibile, perché importante patrimonio culturale, storico ed ambientale per tutto il Paese”, sottolinea la Capitaneria. Quasi 500 bambini si sono riuniti sulla spiaggia libera di Focene per partecipare al “gioco delle plastichine” nell’occasione organizzato. Sotto gli occhi attenti dei biologi e del personale della Guardia Costiera di Roma-Fiumicino, i piccoli partecipanti hanno raccolto e catalogato i tanti piccoli frammenti di plastica che, trasportati dal fiume Tevere, si arenano sulle nostre spiagge. Il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera è da “sempre impegnato nella tutela dell’ambiente marino costiero che ovviamente passa anche attraverso la sensibilizzazione delle nuove generazioni e la giornata trascorsa ne è stata un tipico esempio sicuramente da ripetere”.

Tra le altre iniziative per il Tevere Day a Fiumicino questa mattina la visita guidata gratuita al cantiere della Liburna romana, in via del Faro.

(Foto Capitaneria di Porto)