Case demaniali: Associazioni, “A onor del vero”

La nota del portavoce delle Associazioni, Massimo Provinciali

“Non è intenzione delle Associazioni interessate al tema delle concessioni demaniali ad uso abitativo alimentare sterili polemiche, ma è necessaria, per amore di verità storica, una precisazione rispetto alle dichiarazioni del Cons. Massimiliano Catini apparse su Fregene online lo scorso 18 aprile e secondo cui la “Mozione Cangemi” in Regione, favorevole alle proroghe di legge, era precedente ai pronunciamenti del TAR che invece sembrano contrari. Orbene, come rilevabile dai documenti ufficiali della Regione, va detto che la sentenza del TAR Lazio n.1426/2021 (l’unica citata nella Deliberazione di Giunta n.172/2024) è del 15 dicembre 2020 e fu pubblicata il 3 febbraio 2021, ed era quindi nota ben prima della Mozione Cangemi che è del successivo 16 febbraio 2022. Detto questo, le Associazioni hanno da subito mostrato concreto apprezzamento per la posizione dell’Amministrazione comunale volta alla soluzione del problema e per l’apertura del Tavolo tecnico al quale stiamo partecipando producendo, oltre sequenza delle leggi nazionali sul tema, consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato e documenti ministeriali che supportano la nostra posizione. Ci teniamo quindi a ribadire al Cons. Catini, che dice di amare coerenza e concretezza, che intendiamo coerentemente privilegiare un concreto approccio di “amministrazione partecipata”conforme ai princìpi della legge n.241/1990 e che il contenzioso rimanga una extrema ratio nel caso in cui gli Uffici del Comune mantenessero una ostinata, ma infondata, posizione negativa.” Così in una nota, Massimo Provinciali, Portavoce delle Associazioni.