Casa Ronald Palidoro, firmato accordo di 20 anni tra Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Un segno di grande fiducia per migliorare il benessere dei bambini malati e delle loro famiglie

di Dario Nottola

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma rinnovano la loro collaborazione attraverso un accordo ventennale per Casa Ronald McDonald Roma Palidoro: un’intesa a lungo termine che rafforza il legame tra le due realtà e ribadisce la fiducia della struttura ospedaliera nella missione e nell’attività di Fondazione Ronald e la Fondazione considera l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù un partner strategico per la propria missione.

Il nuovo accordo, siglato da Giuseppe Pisani, Presidente della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS e da Tiziano Onesti, Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, stabilisce che Fondazione Ronald continuerà a gestire per i prossimi vent’anni la Casa di Palidoro, nel Comune di Fiumicino, continuando l’impegno intrapreso 15 anni fa nella stessa Casa.

Fondazione Ronald, infatti, offre gratuitamente ospitalità, servizi e accoglienza alle famiglie con bambini in cura in ospedali lontani dalla città di provenienza, rispondendo al fenomeno della mobilità sanitaria che ogni anno, in Italia, interessa circa 90.000 bambini e famiglie.

La Fondazione, attraverso le Case Ronald McDonald e le Ronald McDonald Family Room, ne accoglie circa 2.500 ogni anno applicando il modello di assistenza Family Centered Care, che pone al centro del percorso di cura di un bambino malato tutta la famiglia; mette a disposizione dei piccoli pazienti e di tutti i caregiver familiari un luogo dove poter stare uniti e affrontare insieme le difficoltà e i disagi che la malattia genera, dando loro la possibilità di accedere gratuitamente a cure di eccellenza anche in ospedali lontani da casa.

Casa Ronald McDonald Roma Palidoro è al servizio dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di proprietà della Santa Sede e punto di riferimento di livello internazionale sul fronte della ricerca e dell’assistenza sanitaria a favore dei bambini e dei ragazzi. Nel 2023 l’Ospedale ha registrato circa 30 mila ricoveri, il 32% dei quali riguarda pazienti provenienti da fuori regione. Nello stesso anno sono stati ricoverati 501 pazienti stranieri, non residenti in Italia, provenienti da 81 Paesi.

La struttura di Palidoro, che ha aperto le sue porte nel 2008, è la più grande delle 4 Case Ronald McDonald presenti in Italia e può ospitare fino a 33 famiglie contemporaneamente. Era la Casa del clero fondata da Paolo VI. La struttura ha una particolarità, è sulla spiaggia ed è affacciata sul mare per offrire ampi e meravigliosi spazi all’aria aperta e non solo, ai propri ospiti. Dal 2008 ad oggi, questa struttura ha ospitato oltre 23.000 famiglie, di cui 1.628 nel corso del 2024.

“Questo accordo a lungo termine, rappresenta per noi un grande segno di fiducia da parte dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, con cui collaboriamo ormai da oltre 15 anni, accogliendo le famiglie dei bambini lì in cura – commenta Giuseppe Pisani, Presidente di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ETS – Una collaborazione solida, efficace, che genera valore per il territorio e la comunità intera. Sono infatti molti i volontari del territorio e le aziende di Fiumicino che fanno volontariato presso la Casa. Inizieremo presto, grazie a generosi donatori, a realizzare nuove, bellissime cucine per offrire alle nostre famiglie la possibilità di preparare un pasto, applicando così il modello di assistenza Family Centered Care”.

“All’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la cura dei piccoli pazienti cammina mano nella mano con l’accoglienza delle loro famiglie – afferma il Presidente Tiziano Onesti – Curare un bambino significa prendersi cura anche della sua famiglia. È questo un principio che guida ogni giorno il nostro impegno: costruire un legame di fiducia e collaborazione con i genitori è essenziale per affrontare al meglio il percorso di cura. Questo obiettivo, tuttavia, non sarebbe raggiungibile senza il prezioso contributo delle associazioni e fondazioni che ci sono accanto. In questa rete solidale, la Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald ETS è per noi un partner importante. A loro va il nostro più sentito ringraziamento per il sostegno concreto offerto nel tempo alle famiglie dei nostri pazienti. Insieme rinnoviamo il nostro impegno: continuare a lavorare fianco a fianco, uniti da un’unica missione, il benessere dei bambini e dei loro cari”.