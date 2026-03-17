“Carciofo Bio in Festa”, a Fiumicino una mattinata tra benessere e territorio

All’IIS Paolo Baffi istituzioni, esperti e chef insieme per promuovere agricoltura biologica, sostenibilità e cultura alimentare

di Dario Nottola

A Fiumicino un evento dedicato a benessere, agricoltura biologica e valorizzazione del territorio. Mercoledì 25 marzo, dalle 11 alle 13, presso l’I.I.S. Paolo Baffi di Fiumicino, si terrà “Carciofo Bio in Festa”, iniziativa promossa dal Biodistretto Etrusco Romano ETS nell’ambito del progetto TERSA (www.biotersa.it).

Il carciofo biologico sarà al centro di una mattinata dedicata a benessere, cultura e territorio. Ad aprire la mattinata saranno i saluti istituzionali della Dirigente scolastica Prof.ssa Marzia Canali e del Sindaco Mario Baccini. Il programma proseguirà con la presentazione del Biodistretto Etrusco Romano ETS e del progetto TERSA; un intervento dedicato al carciofo in epoca romana a cura dell’archeologo Giorgio Franchetti; una riflessione sul carciofo nell’arte, a cura della Prof.ssa Silvia Migliaccio dell’Università La Sapienza di Roma; un approfondimento sulle qualità nutrizionali del carciofo, con il Prof. Luca Muzzioli dell’Università La Sapienza; un contributo sull’economia circolare applicata al carciofo, con il Prof. Stefano Poponi dell’Università della Tuscia di Viterbo. Il noto Chef Alessandro Circiello, impegnato a tenere una serie di masterclass agli studenti dell’IIS Paolo Baffi per conto della Fondazione Anna Maria Catalano, sarà l’ospite d’onore dell’evento.

Gli studenti dell’Istituto, futuri chef, proporranno ricette originali del carciofo biologico; gli ospiti potranno, inoltre, degustare ulteriori prodotti biologici, tra cui formaggi, miele e taralli, per valorizzare le eccellenze del territorio e promuovere una cultura alimentare consapevole.

L’iniziativa rappresenta un momento di incontro tra istituzioni, scuola, mondo accademico e territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza dell’agricoltura biologica, dell’economia circolare e della sostenibilità alimentare. L’evento sarà moderato dal giornalista Fabrizio Monaco.