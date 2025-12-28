Capodanno da tutto esaurito sul litorale romano: ristoranti pieni e boom di pesce fresco

Cresce la richiesta per cenoni e pranzi delle feste tra Fiumicino e Ostia: pescherie prese d’assalto e controlli rafforzati sulla filiera del pesce

Si preannuncia un Capodanno all’insegna del tutto esaurito o quasi nei ristoranti del litorale romano ed, in particolare, di Fiumicino ed Ostia. In auge, per i pranzi ed i cenoni, i locali sul lungomare e nei centri storici, ma non solo.

Alcuni esercenti confermano una buona richiesta d’informazioni e di prenotazioni da parte dei romani per tutto il periodo restante delle festività. E sono gettonate anche le pescherie, in particolare lungo il porto canale e non solo, per l’acquisto del pesce fresco.

E, con il conseguente incremento della domanda di prodotti ittici, per garantire la sicurezza sulle tavole, permane alta la vigilanza del personale della Capitaneria di Porto di Roma, su coordinamento della Direzione Marittima di Civitavecchia, sulla filiera tra tracciabilità ed etichettatura del pesce acquistato e sulla presenza di eventuali venditori abusivi.

A Fiumicino sono molti i romani che, come tradizione, non perdono l’appuntamento “rituale” per acquistare, quindi, il pesce fresco in vista del cenone della vigilia e del pranzo di Capodanno in famiglia.

Anche le tante attività gastronomiche romane e dello stesso territorio di Fiumicino si riforniscono presso le pescherie del centro storico, lungo il porto canale e le banchine, e le rivendite, che hanno ottenuto durante le prime festività buoni risultati: “Stimiamo che saranno disponibili circa 50-60 quintali giornalieri del rinomato pescato fresco locale, ora le buone condizioni meteo-marine, previste per il breve periodo, favoriscono in questi giorni le uscite consecutive fino al 30 dicembre in mare degli oltre 20 pescherecci della flotta locale di Fiumicino, oltre alle barche della piccola pesca, che permettono di soddisfare le richieste del mercato romano e regionale”.

Oggi, intanto, si è registrata una discreta affluenza sul litorale romano per l’ultima domenica del 2025. Molti romani ma anche turisti che hanno scelto di trascorrere la giornata festiva a pochi passi dal mare. Complice la temperatura gradevole, intorno ai 13 gradi, a Fiumicino ed Ostia alcuni ristoranti, chioschi balneari e bistrot hanno allestito tavolini anche all’aperto o in veranda lungo il porto canale e sul lungomare.

Ma non solo: c’è chi ha approfittato del sole per “smaltire” i cenoni ed i pranzi di Natale privilegiando passeggiate in relax in riva al mare, lungo le banchine dei porti ed i lungomare di Ostia, Fiumicino, Fregene. Tuffo in mare per qualche “temerario”, ad Ostia, seppur con la muta. Le ciclabili sono gettonate dai bikers, molti arrivati in gruppi da Roma.

Infine, ad Ostia c’è già attesa per il tradizionale “Bagno di Capodanno” con appuntamento allo Stabilimento Belsito, alle 11, che lo scorso anno vide la partecipazione di centinaia di persone, di tutte le età.