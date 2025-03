Biblioteca dei Piccoli, conclusa la Giuria “Premio Nati per Leggere” che ha coinvolto 412 bambini

Poggio: “Fiumicino dimostra ancora una volta di essere una comunità che investe nella cultura e nell’educazione”

L’Assessore alla Cultura del Comune di Fiumicino, Federica Poggio, ha partecipato alla giornata conclusiva della Giuria del Premio Nati per Leggere, per la sezione “Crescere con i Libri” dedicata ai bambini dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa, promossa e coordinata per il quinto anno consecutivo dalla Biblioteca dei Piccoli, patrocinata dal Comune di Fiumicino, ha coinvolto attivamente i piccoli alunni e le loro famiglie, contribuendo a promuovere la lettura sul territorio sin dai primi anni di vita.

A partire dal mese di novembre, la Biblioteca ha gestito l’acquisto degli albi in concorso, la distribuzione nelle scuole, l’organizzazione di eventi per i piccoli lettori e la raccolta dei voti espressi da bambini e genitori. Un’importante partecipazione che ha visto coinvolti 412 bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia di cinque istituti comprensivi, con 18 sezioni aderenti, e 208 genitori.

Durante la giornata finale, caratterizzata dalla lettura animata dei nove albi in concorso, i piccoli giurati hanno votato segretamente il loro preferito.

“La lettura è un momento essenziale per la crescita dei più piccoli, e attraverso eventi come questo, possiamo contribuire a coltivare la passione per i libri – ha commentato Federica Poggio – Ringrazio la Biblioteca dei Piccoli, che ogni anno porta avanti con grande impegno questa bella tradizione. Fiumicino dimostra ancora una volta di essere una comunità che investe nella cultura e nell’educazione“.

L’iniziativa ha inoltre coinvolto numerosi educatori e insegnanti, creando una rete di supporto alla crescita culturale e educativa del territorio. Il premio vedrà ora il suo momento culminante al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove, a maggio, verrà reso noto l’albo vincitore scelto dalla Giuria nazionale dei Bambini.