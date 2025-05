Baubeach, riapre oggi la storica spiaggia, attrezzata per i cani, di Maccarese

Una nuova stagione al mare con gli amici a quattro zampe, tra attività, spazi e servizi dedicati

di Dario Nottola

Riapre ufficialmente oggi Baubeach, la storica spiaggia attrezzata di Maccarese per la “libera e felice” convivenza tra persone e cani, prima realtà in Italia a offrire uno spazio esclusivo per la relazione uomo-animale.

Per l’estate 2025 è stato ideato un calendario di attività che si svilupperanno sino a novembre, raccolte all’interno del programma tematico “Benessere x2!”, da vivere insieme al proprio cane.

Fin dall’ingresso alla struttura, i visitatori vengono accolti da un’installazione permanente che presenta la Ruota di Medicina, accompagnata da quattro Piante Totem (Lavanda, Salvia, Lentisco ed Elicriso), simbolo delle Quattro Direzioni. Tra gli elementi presenti anche la Finestra sul Mare, la Ruota degli Elementi con opere di Patrizia Daffinà e La Goccia del Colibrì dell’artista Karen Thomas, che celebra il valore del gesto individuale nella cura e nella relazione.

Nel mese di maggio al via un percorso di trasformazione e rigenerazione guidato dalla psicologa Sara Di Nitto, mentre a luglio si terrà un incontro sull’uso degli oli essenziali con l’esperta in Ayurveda Maria Teresa Materassi. Sono previste anche presentazioni editoriali con Nico Di Pardo (Diari di Canile) e la Dott.ssa Livia Laguz Marigliano ( La ciotola di medicina).

A luglio la coach Federica Fabiani condurrà lezioni di Pilates in presenza dei cani, mentre il laboratorio Bandala Mandala unirà yoga, respiro lavoro e creatività. In calendario anche attività con Alicia B. Barauskas, dedicata alla Ludicità Consapevole.

Durante tutta l’estate si svolgeranno sessioni di yoga e attività Empatico Relazionali, progettate per favorire la rigenerazione condivisa con il cane. Il calendario include anche proposte formative, tra cui: Dog Management Turistico Ihod, percorso riconosciuto e certificato in collaborazione con DI.QU. e SIUA. Ed ancora, Insegnante Buon Cinofilo, rivolto a docenti interessati a integrare elementi di cultura cinofila nei programmi scolastici.

All’interno della spiaggia, il Vegan Bistrot, premiato dal Gambero Rosso, offre una selezione di piatti etici e nutrienti a cura di Rita Ghilardi.

All’ingresso della spiaggia è allestita la mostra fotografica permanente Dimensioni di Relazione, a cura di Claudia Candido. L’installazione propone una riflessione visiva e poetica sulla relazione tra essere umano e cane, valorizzandone le dimensioni affettive, emozionali e sociali, con testi di accompagnamento di Papi Daffinà.