Baccini, il treno deve tornare direttamente a Fiumicino città: il collegamento ferroviario manca da oltre 20 anni

Dal 2000 Fiumicino è senza stazione: il sindaco chiede il ripristino del collegamento diretto con Roma

di Dario Nottola

“L’intermodalità è la spina dorsale di qualsiasi iniziativa imprenditoriale che si vuole fare: se sviluppiamo la città con grandi opere senza pensare alle infrastrutture come strade ed a un piano urbanistico armonioso non andiamo da nessuna parte, comprese compensazioni visibili: ad esempio, il treno deve tornare direttamente in città; una prerogativa da portare avanti”. Lo ha detto il sindaco Mario Baccini nel corso del summit “I Tavoli del Mare 2025”, evento organizzato dal quotidiano Il Faro Online.

Il Ministro per le Politiche del Mare, Nello Musumeci, intervenendo allo stesso forum, incentrato su intermodalità, Blue Economy e sviluppo, ha accolto pubblicamente la richiesta del sindaco Baccini, affinché, dopo decenni, il collegamento ferroviario torni direttamente al centro della città. Ed a tal proposito un po’ di storia: la necessità di costruire una stazione ferroviaria a Fiumicino era evidente per lo sviluppo socio-economico già a metà dell’Ottocento.

Dopo varie richieste, nel 1863 e nel 1869, furono approvati i lavori della costruzione del tratto che arrivava fino a Fiumicino, partendo da Roma e passando per Ponte Galeria. Nel lontano 6 maggio 1878 fu aperta a Fiumicino la stazione ferroviaria, che ha svolto la funzione di capolinea per il servizio viaggiatori della linea per Roma e fu un punto di collegamento con il porto fluviale, grazie a una breve linea di raccordo che finiva con lo scalo merci (chiamato Fiumicino Porto Canale nel 1927). Lo scalo venne realizzato allungando i binari di 700 metri, collegando la stazione al servizio merci. La diramazione da Ponte Galeria a Fiumicino aveva un singolo binario, con fermata intermedia a Porto. Nel 1938 venne attivato l’esercizio a trazione elettrica, con linea aerea alla tensione di 3000 V, e nel 1960 venne raddoppiato il binario.

Dal 1990 la stazione di Fiumicino Città perse a mano a mano importanza a causa dell’apertura del servizio metropolitano sull’intera linea (ossia la FR1, aperta nel 1994). Infatti la maggior parte dei treni confluiva alla stazione di Fiumicino Aeroporto. Il 30 gennaio 2000, con il cambio orario, fu sospeso il servizio della stazione fino al bivio con la linea di raccordo per l’aeroporto. Due anni dopo venne soppresso definitivamente il servizio, mentre la stazione verrà demolita poco dopo per permettere la costruzione di alcuni edifici privati.

La comunità di Fiumicino, cresciuta esponenzialmente, chiede da tempo il ripristino del collegamento ferroviario diretto o quantomeno un people mover di raccordo con il punto dove sorgeva la vecchia stazione di Porto sulla linea Fl5.