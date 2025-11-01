Baccini dona a Mattarella il prototipo della statua di Traiano

La scultura di 8 metri del Maestro Romano verrà collocata all’ingresso di Fiumicino per celebrare la storia del porto imperiale

di Dario Nottola

Il Sindaco di Fiumicino Mario Baccini, a margine della cerimonia per i 65 anni dalla fondazione dell’aeroporto Leonardo Da Vinci, ha donato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prototipo della statua di Traiano, realizzato dal Maestro Alessandro Romano, simbolo della storia e dell’identità del territorio, che verrà collocata nella Città, come elemento di valorizzazione artistica e culturale.

La statua, che sarà alta circa 8 metri, verrà posizionata all’ingresso della città nella maxi rotonda tra via Lago di Traiano e via Foce Micina. La Statua di Traiano, che ha sul capo l’aquila romana, incarna una preghiera perenne ai grandi della Terra per donare la pace all’umanita. L’imperatore Traiano diede vita, in quella che è l’attuale Fiumicino, al porto imperiale romano con il suo bacino esagonale.