Avviso Pubblico per la formazione di un Elenco di “Messa a Disposizione” per insegnanti di Scuola dell’Infanzia

Picca: “L’approvazione del M.A.D. avviene in attesa della selezione pubblica per l’assunzione di insegnanti a tempo indeterminato”

E’ stato pubblicato un avviso pubblico, finalizzato alla formazione di un elenco di messa a disposizione (M.A.D.), per eventuali assunzioni e supplenze brevi e/o lunghe nel profilo professionale di insegnante delle scuole dell’infanzia comunali. Un’iniziativa che nasce dall’esigenza di garantire l’ottimale gestione del servizio educativo e di rispondere tempestivamente alle situazioni di vacanza o assenza degli insegnanti titolari.

L’avviso, è rivolto a coloro che desiderano essere inclusi nell’elenco per eventuali incarichi di supplenza e sarà valido fino al 30 giugno 2025. Il profilo di insegnante di scuola dell’infanzia prevede l’inquadramento nelle Aree professionali del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2019-2021, in base al titolo di studio posseduto.

“Garantire un servizio scolastico di qualità e continuativo per i bambini della fascia 3-6 anni è una priorità per la nostra amministrazione – dichiara l’Assessore, Monica Picca – L’approvazione del M.A.D. avviene in attesa della selezione pubblica per l’assunzione di insegnanti a tempo indeterminato, garantendo nel frattempo la continuità e la qualità dei servizi educativi”.

L’avviso pubblico ed il modello di domanda sono consultabili e scaricabili nella sezione Amministrazione Trasparente > sottosezione bandi di concorso > alla voce “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI MESSA A DISPOSIZIONE (M.A.D.) PER EVENTUALI ASSUNZIONI/ SUPPLENZE BREVI E/O LUNGHE NEL PROFILO DI INSEGNANTE DI SCUOLA DELL’INFANZIA”.

Le domande potranno essere inviate tramite PEC o consegnate a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Fiumicino.