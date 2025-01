“Auschwitz: viaggio all’inferno”, questa mattina la rappresentazione teatrale all’UCI Cinemas Parco Leonardo

Presenti alll’evento circa 400 studenti delle scuole superiori di Fiumicino

Questa mattina il Sindaco, Mario Baccini, ha portato i saluti istituzionali all’evento “Auschwitz: viaggio all’inferno”, presso l’UCI Cinemas Parco Leonardo di Fiumicino.

La rappresentazione teatrale, patrocinata e organizzata dal Comune di Fiumicino, scritta da Giovanni Anfuso, e interpretata da Liliana Randi, ha preso spunto da testimonianze autentiche e documenti storici per raccontare la tragedia dell’Olocausto.

Si è trattato di un intenso monologo che ha narrato la drammatiche storie di chi è stato costretto a subire la separazione dagli affetti più cari e a vivere le atrocità che hanno segnato il destino di milioni di persone in quegli anni bui. Le parole degli attori hanno reso tangibile la sofferenza di un intero popolo, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza toccante e riflessiva.

Presenti, oltre al Primo Cittadino, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore Monica Picca e l’Incaricato alle Politiche scolastiche, Roberto Tasciotti, che ha introdotto l’evento ai circa 400 studenti delle scuole superiori, provenienti dall’I.I.S Paolo Baffi di Fiumicino, dal Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese, dall’Istituto Giovanni Paolo II° di Ostia e dall’ Istituto Comprensivo di Fregene e Passoscuro.

“La democrazia e la libertà sono come una pianta: per sopravvivere hanno bisogno di essere alimentate continuamente e curate. Questo il compito che spetta alle future generazioni per evitare che atrocità simili si ripetano” ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini, durante il suo intervento rivolto alle ragazze e ai ragazzi presenti in sala