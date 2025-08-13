Arte e cultura in volo al Leonardo Da Vinci di Fiumicino

Veronica Pamio, Vicepresidente Relazioni Esterne, Sostenibilità e Valorizzazione del Territorio di ADR: “Una preziosa sinergia, volta a trasformare l’aeroporto in un luogo di bellezza e memoria”
Al Leonardo da Vinci di Fiumicino la cultura non è mai un dettaglio, ma una parte integrante dell’esperienza di viaggio. Tra le opere iconiche, in mostra presso lo scalo romano – dall’arte classica a creazioni di celebri artisti contemporanei – Aeroporti di Roma, parte del Gruppo Mundys, ospita anche il percorso espositivo “Uomini e Dei a Ostia Antica”, realizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ostia Antica.
Una preziosa sinergia, volta a trasformare l’aeroporto in un luogo di bellezza e memoria, come sottolinea ai microfoni di Fiumicino Online, Veronica Pamio, Vicepresidente Relazioni Esterne, Sostenibilità e Valorizzazione del Territorio di ADR (Vedi video).