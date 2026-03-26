Arrivato a Fiumicino l’Ecce Homo di Antonello da Messina

L’opera è stata acquistata settimane fa dalla Direzione generale Musei e visionata dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, presso Sotheby’s a New York.

di Dario Nottola

È rientrato in Italia l’Ecce Homo di Antonello da Messina acquistato dal Ministero della Cultura nelle scorse settimane da Sotheby’s a New York. Il trasferimento dell’opera è stato effettuato sul volo AZ609 di ITA Airways da New York JFK a Roma Fiumicino e ha costituito non soltanto un trasferimento logistico, ma un autentico ricongiungimento con le radici storiche e artistiche della nazione.

Le operazioni, svolte sotto la supervisione dei professionisti del Ministero della Cultura e dei Carabinieri, si sono svolte in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto delle specifiche esigenze di conservazione delle opere d’arte. Specialista nella gestione di spedizioni sensibili, ITA Airways si è occupata di questa spedizione eccezionale, assicurando tutte le operazioni necessarie.

A corredo dell’operazione, ITA Airways ha realizzato un video con immagini dell’arrivo dell’opera, che restituiscono il valore simbolico di questo momento di rientro. Il contenuto sarà diffuso nei prossimi mesi attraverso gli schermi presenti nelle lounge aeroportuali e a bordo degli aeromobili, contribuendo in modo significativo alla promozione dell’immagine dell’opera e dell’iniziativa a livello nazionale e internazionale.

“Ringrazio ITA Airways che ha fornito il suo sostegno fin dal principio, con l’idea di manifestare un messaggio forte: siamo una rete di istituzioni che fanno ognuna la sua parte nel restituire al patrimonio e alla disponibilità dei cittadini italiani un’opera di grande valore”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

“Questa operazione rappresenta una collaborazione di grande valore tra ITA Airways e il Ministero della Cultura e testimonia l’impegno della Compagnia nel supportare iniziative di rilievo per il Sistema Paese – ha affermato Sandro Pappalardo, Presidente di ITA Airways – ITA Airways, nella propria missione, si impegna a collegare l’Italia al resto del mondo, e oggi lo fa anche accompagnando con attenzione e dedizione l’ “Ecce Homo”, parte del patrimonio artistico del Paese, contribuendo alla sua diffusione e valorizzazione anche attraverso la programmazione dei contenuti sugli schermi presenti nelle lounge e a bordo degli aeromobili, rafforzando il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel panorama internazionale”.