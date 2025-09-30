“Alzati e Pedala”: Fiumicino in bici per l’ambiente

Sabato 4 ottobre tutti insieme per una pedalata ecologica tra i luoghi simbolici e gli spazi pubblici della città

In linea con l’impegno dell’Amministrazione comunale per la promozione della mobilità sostenibile, della tutela ambientale e della partecipazione attiva dei cittadini, il Comune di Fiumicino patrocina la pedalata ecologica “Alzati e Pedala”, in programma sabato 4 ottobre 2025, dalle ore 9:30 alle 12:00, sul territorio di Isola Sacra e Fiumicino Paese.

L’iniziativa, promossa dalle Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia, è libera e aperta a tutti.

Il percorso partirà dal parcheggio della Parrocchia Santa Paola Frassinetti in via Giuseppe Frassinetti e si snoderà lungo un tragitto che toccherà luoghi simbolici e spazi pubblici della città, con varie soste presso punti di aggregazione e di interesse sociale e culturale.

PERCORSO: Partenza in Via Giuseppe Frassinetti, nel parcheggio parrocchiale e si proseguirà su: Via L. Bezzi, Largo dello Scoutismo, Via del Faro, Via Coni Zugna, Via di Villa Guglielmi, Via della Scafa, Ponte 2 Giugno,Via Portuense, Via della Stazione, Via della Foce Micina,. Sosta al mercato rionale del sabato, Via della Foce Micina, Via Aldo Moro, Via Sandro Pertini, Via delle Spigole e sosta alla Comunità di Sant’Egidio; Via delle Spigole, Largo Spinarello, Via della Foce Micina, Via delle Ombrine, Via degli Orti, Via del Serbatoio e sosta alla Fontana delle 5 Lune e Parco Simone Costa; Via dei Murici, Via delle Sogliole, Via degli Orti, Piazza Grassi, Via dell’Orbetello, Via Torre Clementina, Passerella pedonale, Viale Traiano, ciclabile Lungomare della Salute, passaggio sulla passerella ciclo-pedonale, Via del Faro, Viale Danubio, Via G. Moschini, Via B. Caleari, Via L. Bezzi e sosta a l Parco Tommaso Forti, Via L. Bezzi e sosta finale alla Parrocchia Santa Paola Frassinetti.