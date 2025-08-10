Alla “Spiaggia per tutti” un nuovo gesto di solidarietà

Donato dalla Sanitaria Bracalenti Srls di Roma un sollevatore per le persone con difficoltà deambulatorie

di Fernanda De Nitto

Presso la “Spiaggia per tutti” del Lungomare della Salute, a Fiumicino, si è tenuto un importante evento di solidarietà, con la donazione di un sollevatore messo a disposizione degli ospiti della spiaggia, fino alla chiusura della stagione balneare.

La Cooperativa “A Casa di Enzo” che ha in gestione l’arenile, svolgendo un valido ruolo sociale di inclusione e solidarietà per la Città di Fiumicino, aveva necessità di un sollevatore che consentisse con facilità l’accesso in spiaggia per tutte le persone con difficoltà deambulatorie. A seguito di una ricerca avviata presso le società che si occupano di ausili per anziani o persone con disabilità, la Sanitaria Bracalenti Srls di Roma, che aveva comunque presentato l’offerta migliore per l’acquisto, ha deciso di donare il sollevatore alla cooperativa.

Tale strumento costituisce un dispositivo medico progettato per aiutare nel trasferimento di persone con ridotta mobilità da uno spazio all’altro, riducendo il rischio di infortuni per chi assiste e per il paziente stesso, migliorando il comfort e la sicurezza durante il sollevamento. La Sanitaria Bracalenti ha donato alla Cooperativa un sollevatore elettrico, dotato di motore e imbracatura, che permetterà di sollevare i bagnanti con difficoltà motorie, senza alcun sforzo fisico da parte dell’assistente. La strumentazione sanitaria rimarrà a disposizione della Cooperativa e delle sue attività sociali anche dopo la chiusura della spiaggia e della stagione estiva.

Presente, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, alla cerimonia di consegna del sollevatore alla “Spiaggia per tutti”, il consigliere Mauro Stasio.

“A nome della Città di Fiumicino desidero ringraziare la società per la donazione del sollevatore quale ulteriore elemento di inclusività e accessibilità per tutti – ha dichiarato il Consigliere Stasio – Il Comune di Fiumicino in sinergia con la Regione Lazio sta promuovendo diversi progetti inclusivi impegnandosi per la città rispetto ad importanti interventi da realizzarsi grazie all’impegno del Sindaco Mario Baccini, particolarmente attento alle problematiche sociali. Speriamo di concretizzare sempre più attività per le famiglie e per rispondere ai bisogni delle persone impegnate nel mondo della disabilità, come promosso nella Spiaggia per tutti che ormai è divenuta una grande famiglia nella comunità di Fiumicino”.

“Con piacere accogliamo il nuovo strumento sanitario messo a disposizione della Spiaggia per tutti che permetterà a chi ha difficoltà di deambulazione, a chi usa la carrozzina o altri sussidi e problemi per gli spostamenti sull’arenile, di poter agevolmente usufruire dello stesso, al fine di trascorre delle piacevoli ore al mare – ha affermato la Presidente della Cooperativa ‘A Casa di Enzo’ Maddalena Manili – Il sollevatore donato dalla Sanitaria Bracalenti, dei fratelli Francesca e Simone, ci ha riempiti di gioia e commozione per l’attenzione particolarmente palesata nei confronti del nostro progetto sociale di inclusività. Gli stessi si sono dimostrati da subito partecipi rispetto alle necessità della cooperativa e soprattutto degli ospiti della spiaggia di Fiumicino. La nostra Cooperativa è composta prevalentemente di famiglie che conoscono direttamente le esigenze di bambini, adulti ed anziani con disabilità impegnandoci sempre nel fornire loro risposte concrete e a conquistare tutti insieme uno spazio nel mondo” ha concluso la Presidente Manili.

A conclusione della simbolica cerimonia di consegna del sollevatore la Cooperativa “A Casa di Enzo” ha organizzato un simpatico momento conviviale dedicato a tutti gli ospiti della spiaggia che ormai si sentono parte di una grande famiglia dove non ci sono differenze ma solo affetto e tanti sorrisi.