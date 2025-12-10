Aeroporto, un nuovo modo di vivere l’attesa: inaugurata la Prima Vista Lounge del Terminal 1

Tra eleganza, quiete e sapori italiani, la partnership ADR–Aviapartner dà vita a uno spazio pensato per trasformare ogni minuto in un’esperienza di qualità

di Fernanda De Nitto

E’ stata presentata alla stampa la nuova Lounge del Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. I nuovi ambienti rappresentano una evoluzione importante riguardo ai servizi dedicati ai passeggeri dello scalo intercontinentale, con spazi organizzati per valorizzare il tempo in aeroporto attraverso aree moderne e funzionali.

Presenti al taglio del nastro: Andrea Giordano, Chief Infrastructure Officer di Adr, Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Adr e Matteo Festuccia, Group General Mgr Prima Vista Aviapartner.

Le aree interne della nuova Prima Vista Lounge sono eleganti e moderne, con un richiamo evidente alla Città di Roma, mediante i materiali utilizzati per gli arredi e i dettagli architettonici di ispirazione classica e contemporanea, sia per le aree destinate al relax, sia per quelle organizzate per il lavoro, dotate di Wi-Fi, che lo spazio per il ristoro.

Tutti gli ambienti, con una speciale vista sui piazzali e sui terminal, garantiscono la totale tranquillità e il comfort tipico delle lounge, con prese di ricarica in tutte le aree e monitor informativi riguardanti lo stato dei voli. Riguardo il buffet, viene offerta una selezione di piatti tipicamente ispirati alla cucina italiana, con sapori tradizionali ed autentici. E’ disponibile anche un’esclusiva area Top Premium, prenotabile per un’esperienza ancora più riservata e personalizzata.

La Lounge è aperta dalle ore 5.15 alle 21.45, ed è accessibile a pagamento, mediante i biglietti business o frequent flyer delle compagnie aeree partner, o attraverso i principali circuiti lounge. Tali ambienti costituiscono la soluzione ideale per chi vuole, prima del viaggio, trovare un momento di calma e comfort. Tra i servizi offerti vi è una meeting room, una terrazza esterna con smoking area, la connessione Wi-Fi gratuita con postazioni di lavoro efficienti, un’area relax con una variegata selezione di snack, bevande e buffet stagionale, una premium shower room e l’esposizione estemporanea di opere d’arte.

Per accedere alla nuova Prima Vista Lounges occorre attraversare il nuovo bridge di collegamento, un passaggio panoramico sospeso, progettato da Adr Ingegneria e realizzato da Adr Infrastrutture, con un percorso dedicato, dall’estetica moderna. Situato a circa 11 metri di altezza, per una lunghezza di 7 metri, il passaggio sfrutta la luce naturale grazie alle ampie vetrate con una vista privilegiata sui piazzali, trasformando il trasferimento tra i vari spazi del Terminal 1 in un’esperienza gradevole e coinvolgente, che migliora il comfort e la qualità del viaggio di tutti i passeggeri.

La società Aviapartner, presente in quaranta aeroporti di sei paesi europei, è leader in Europa per l’assistenza a terra, con VIP Lounge e servizi premium, mediante il brand Prima Vista. Tale gruppo è specializzato nell’offrire servizi all’avanguardia, diversificati e personalizzati, sulla base degli interessi dei clienti e dei progressi tecnologici.

“La nuova lounge Prima Vista rafforza la nostra offerta premium nel Terminal 1. Grazie alla partnership con Aviapartner eleviamo ulteriormente l’esperienza commerciale e il comfort di tutti i nostri passeggeri” ha affermato Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma.

“Il nostro viaggio accanto ad Adr continua con una nuova entusiasmante collaborazione. La nuova sala Prima Vista rappresenta un ulteriore passo nella nostra visione di offrire spazi che coniughino comfort, eleganza e servizi di altissimo livello. Un ambiente esclusivo, pensato per accogliere i passeggeri in un’atmosfera premium perfettamente allineata agli standard della principale porta d’accesso della nazione” ha commentato Matteo Festuccia, Group General Mgr, Prima Vista Aviapartner