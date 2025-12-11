“Cena Solidale Natale 2025” al Vittoria Beach di Fiumicino Fiumicino

Il 17 dicembre l’evento rivolto alle persone più fragili e sole del territorio, organizzato con il sostegno e la collaborazione di partner solidali

di Fernanda De Nitto

Il Ristorante “Vittoria Beach Fiumicino” sul Lungomare della Salute, insieme con “Rete Impresa Balneari Isola Sacra” ha organizzato per il prossimo 17 dicembre la “Cena Solidale 2025”, evento di solidarietà patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Fiumicino.

Grazie alla caparbietà ed alla generosità di Salvatore Spataro, storico titolare del Vittoria Beach Fiumicino, con il sostegno e la collaborazione di tanti partner solidali, tra cui la Croce Rossa Italiana, Comitato di Fiumicino, Auser Lazio, Associazione Italiana della Caccia, e il Conad di Fiumicino delle sedi di Via Tempio della Fortuna e Via del Faro, è stato promosso un importante momento conviviale, dedicato alle persone più fragili e sole del territorio.

I partecipanti alla cena saranno contattati esclusivamente dagli enti che stanno collaborando alla realizzazione della serata, in particolare la Croce Rossa di Fiumicino e l’Auser Lazio.

Ad allietare i partecipanti all’evento, aggregativo e solidale, la presentatrice Eleonora Cecere, attrice, cantante e showgirl italiana insieme con Mirko Guastatore, coreografo e direttore artistico della “New Free Dance” di Fiumicino, una importante scuola di danza del territorio che sforna talenti vincitori di diversi concorsi nazionali. Attualmente Mirko spazia tra palcoscenico, tv e teatro.

Il Vittore Beach Fiumicino è ormai una realtà consolidata nel panorama degli eventi sociali e culturali del territorio, con l’organizzazione di storiche ed importanti manifestazioni a carattere nazionale dedicate alla promozione delle arti e dello spettacolo. Ad oggi lo stabilimento balneare e ristorante prosegue nelle sue attività volendo contribuire nell’aiutare e sostenere famiglie, anziani e persone sole che vivono, purtroppo, tangibili situazioni di disagio sociale, tra solitudine ed emarginazione.

Con questi obiettivi è stato creato l’evento del 17 dicembre, nato proprio dalla volontà di condividere le gioie ed il calore delle festività natalizie, consentendo a tutti di poter trascorrere alcune ore in allegria, degustando anche alcuni piatti della cucina tipica nazionale. Gli organizzatori ribadiscono che i partecipanti saranno esclusivamente contattati dalle Associazioni referenti.