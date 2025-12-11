Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 11 Dicembre 2025

Fiumicino in vetta alla sostenibilità nel Lazio

Il Comune premiato all’Ecoforum 2025: con il 78,9% di raccolta differenziata è il primo tra i grandi centri della regione

 

 

Il Comune di Fiumicino si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale nel Lazio. In occasione dell’Ecoforum 2025, evento promosso da Legambiente e dedicato alle migliori pratiche nella gestione dei rifiuti, il nostro Comune è stato inserito tra i Comuni Ricicloni con più di 50.000 abitanti.

 

Con una percentuale del 78,9% di raccolta differenziata, Fiumicino si posiziona quindi al primo posto tra i grandi comuni del Lazio.

 

“Questo riconoscimento è un segnale significativo per tutto il nostro territorio. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta dimostra che Fiumicino sta percorrendo la strada giusta in termini di sostenibilità – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Nonostante alcuni episodi di abbandono dei rifiuti in determinate aree, possiamo confidare nella civiltà e nel senso di responsabilità della maggior parte dei nostri concittadini. Continueremo a lavorare per migliorare ancora, puntando sulla sensibilizzazione, sulla riduzione dei rifiuti e su servizi sempre più innovativi”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
costa riciclo rifiuti
Articoli correlati
Politica

Fiumicino al top per la raccolta differenziata, ma è polemica

giovedì, 11 Dicembre 2025
Cronaca

Fiumicino premiata da Legambiente: Severini esalta un risultato “straordinario”

giovedì, 11 Dicembre 2025
Politica

Edificio scolastico Grassi: avviato il percorso per la messa in sicurezza

giovedì, 11 Dicembre 2025
Parliamo di...

La Bottega del Tempo chiude il viaggio, Fiumicino apre il futuro

giovedì, 11 Dicembre 2025
Politica

Scuola, cultura e sport, Cerulli: "Nuovi investimenti per il benessere dei giovani e la crescita del territorio"

giovedì, 11 Dicembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci
Fantasie di Natale al Parco da Vinci