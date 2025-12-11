Fiumicino in vetta alla sostenibilità nel Lazio

Il Comune premiato all’Ecoforum 2025: con il 78,9% di raccolta differenziata è il primo tra i grandi centri della regione

Il Comune di Fiumicino si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale nel Lazio. In occasione dell’Ecoforum 2025, evento promosso da Legambiente e dedicato alle migliori pratiche nella gestione dei rifiuti, il nostro Comune è stato inserito tra i Comuni Ricicloni con più di 50.000 abitanti.

Con una percentuale del 78,9% di raccolta differenziata, Fiumicino si posiziona quindi al primo posto tra i grandi comuni del Lazio.

“Questo riconoscimento è un segnale significativo per tutto il nostro territorio. La percentuale di raccolta differenziata raggiunta dimostra che Fiumicino sta percorrendo la strada giusta in termini di sostenibilità – dichiara l’Assessore all’Ambiente, Stefano Costa – Nonostante alcuni episodi di abbandono dei rifiuti in determinate aree, possiamo confidare nella civiltà e nel senso di responsabilità della maggior parte dei nostri concittadini. Continueremo a lavorare per migliorare ancora, puntando sulla sensibilizzazione, sulla riduzione dei rifiuti e su servizi sempre più innovativi”.