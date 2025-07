Aeroporto: inaugurata la mostra pittorica “Esserci sempre – Valori di un eterno presente” dedicata alla Polizia di Stato

Le nove opere, dell’artista Matteo Plini, rimarranno in esposizione per due settimane presso il Terminal 3

di Fernanda De Nitto

E’ stata inaugurata questa mattina, presso il Terminal 3 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, la mostra pittorica “Esserci sempre – Valori di un eterno presente”, organizzata e promossa dalla Polizia di Stato in collaborazione con gli Aeroporti di Roma.

La mostra dell’artista Matteo Plini, appartenente alla Polizia di Stato, racconta l’impegno quotidiano dell’Istituzione nella tutela della sicurezza, della legalità e della giustizia.

Presenti all’inaugurazione dell’esposizione l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone, il Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino Giovanna Onorati, il Direttore della V Zona Polizia di Frontiera – Dirigente Generale di PS Vincenzo Trombadore e l’artista Matteo Plini, oltre che diversi rappresentanti delle Forze dell’ordine e di pubblica sicurezza.

L’autore ha sempre mostrato una forte passione per l’arte coltivando parallelamente la sua tecnica pittorica e il suo percorso professionale nella Polizia di Stato. Le sue opere sono presenti in prestigiose collezioni private, sedi religiose e istituzionali come il Quirinale, il Senato, il Palazzo del Viminale e il Palazzo Apostolico.

“Con questa mostra ho inteso trasformare l’arte in un potente e straordinario strumento di comunicazione e narrazione istituzionale – ha dichiarato l’autore Matteo Plini – Attraverso le mie nove opere ho voluto offrire uno sguardo profondo su alcune tematiche fondamentali della società contemporanea: dalla lotta alla criminalità alla difesa dei più fragili, dalla valorizzazione della memoria storica alla promozione dell’identità nazionale. Il tutto mediante uno stile pittorico intendo proporre una fusione tra classico e modernità, sia per temi che per realizzazione, con una scelta cromatica simbolica ed essenziale”.

Le nove opere rimarranno in esposizione, presso l’aeroporto intercontinentale, per due settimane, raccontando a visitatori e turisti quanto la Polizia di Stato sia una presenza costante nella comunità. Tra le opere esposte l’autore ha voluto ricordare la lotta al terrorismo con un ritratto di forte impatto emotivo e visivo di Emanuele Petri, servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla collettività, e la lotta alle leggi razziali con un quadro a memoria di Giovanni Palatucci raffigurato come un moderno Giano nella duplice lotta contro l’ingiustizia e la difesa dell’umanità.

Tra le altre opere Plini ha affrontato le tematiche drammaticamente presenti nella società contemporanea riguardanti il body shaming, la violenza di genere, il cyberbullismo e il calvario dei migranti. Tre sono, invece, i quadri dedicati prettamente alla Polizia di Stato con un San Michele Arcangelo, simbolo della lotta per la giustizia, che domina un demone inginocchiato, con un pensiero pittorico per la banda musicale dell’Istituzione e una tela raffigurante due mani giunte simbolo di prossimità e sostegno alle persone più fragili.

“Oggi allarghiamo la nostra collaborazione con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza anche mediante l’arte, con tanti fotogrammi, creati dall’autore, che donano un’istantanea dei valori portanti della società – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma Marco Troncone – Spesso utilizziamo l’Aeroporto, dove transita una media giornaliera di 180.000 passeggeri, come megafono di grandi messaggi, dove è costante la presenza di tantissimi occhi aperti alla ricerca di bellezza. Con l’esposizione parliamo di cultura della legalità, cyberbullismo o violenza di genere, tematiche che facciamo nostre anche come azienda. Nel 2023 abbiamo già ospitato una mostra fotografica dell’istituzione, ‘Le ali della Polizia’ in occasione del 50° anniversario del reparto volo. Un ringraziamento che parte dalla nostra missione di far funzionare in totale sicurezza l’aeroporto attraverso una cooperazione che si allarga costantemente alla cultura e ai messaggi sociali”.

“L’esposizione pittorica inaugurata oggi è un’occasione preziosa per valorizzare, attraverso le immagini, il lavoro silenzioso e instancabile della Polizia di Stato – ha dichiarato il vice sindaco, Giovanna Onorati – Le opere di Matteo Plini raccontano, con grande forza evocativa, valori alti come legalità, giustizia e solidarietà, avvicinando i cittadini al lato più umano di chi ogni giorno veglia sulla nostra sicurezza. Portare l’arte in un luogo di passaggio come l’aeroporto di Fiumicino significa offrire a migliaia di viaggiatori uno spazio di riflessione e consapevolezza”.