Collocato con successo il nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma per 750 milioni di euro

Forte interesse per l’operazione a livello internazionale: ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto

Nella giornata di ieri si è concluso, con successo, il collocamento del nuovo Sustainability-Linked bond di Aeroporti di Roma, che collega direttamente il costo del debito ai risultati di sostenibilità raggiunti dall’azienda. L’operazione, da 750 milioni di euro, con durata circa 7 anni, è dedicata ad investitori istituzionali.

Dopo aver emesso il Green Bond inaugurale nel 2020, e due Sustainability-Linked bonds (SLBs) rispettivamente nel 2021 – primo gestore aeroportuale al mondo – e nel 2023, ADR, società del Gruppo Mundys, consolida così la propria strategia finanziaria con una quota complessiva di debito “ESG-labelled” che supera ormai il 74%.

L’operazione ha riscontrato un forte interesse a livello internazionale e da parte degli operatori specializzati in investimenti ESG (Environmental, Social and Governance), con ordini complessivi per 3 volte l’importo offerto. L’elevata attrattività a livello internazionale del credito Aeroporti di Roma è stata testimoniata dall’ampia sottoscrizione del bond da parte di investitori esteri, per una quota superiore all’85%.

“Con questa nuova emissione rafforziamo la strategia di Sustainable Financing di ADR, a sostegno del nostro piano di investimenti volto a garantire efficienza, modernizzazione e crescita sostenibile agli aeroporti della Capitale, a beneficio del Paese e del nostro territorio – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone – Un quadro industriale e finanziario robusto e credibile ci ha permesso di investire, dal 2013 al 2024, ben 3 miliardi di euro in opere di rigenerazione e ampliamento degli scali di Fiumicino e Ciampino“.

“Il mantenimento di una cornice abilitante stabile e affidabile ci consente di guardare al futuro con ambizione: nel 2025 prevediamo investimenti per 400 milioni di euro, in crescita di oltre il 20% rispetto all’anno precedente, propedeutici al Piano di sviluppo di medio-lungo termine, che prevede un impegno di circa 9 miliardi di euro, interamente autofinanziato. Il nostro obiettivo – conclude Troncone – è contribuire in modo determinante al rafforzamento del trasporto aereo nazionale, promuovere la centralità dell’Italia nelle reti globali e affermare un modello di sviluppo che coniughi crescita economica, innovazione e responsabilità verso le future generazioni”.

In linea con il nuovo sustainability-linked financing framework pubblicato, unitamente alla c.d. second-party opinion, nel mese di aprile 2025, l’emissione collega il costo del debito al raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità (SPTs) legati a indicatori di performance (KPIs) relativi sia all’azzeramento al 2030 delle emissioni di CO2 controllate direttamente da ADR (Scope 1 e 2) che alla riduzione delle emissioni Scope 3 per passeggero derivanti dagli aeromobili in fase di rullaggio, decollo e atterraggio (landing and take-off), entrambi con riferimento all’aeroporto di Fiumicino.

Sugli Scope 1 e 2 il piano prevede il raggiungimento del NetZero al 2030, attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici – come la nuova Solar Farm inaugurata lo scorso gennaio, la più grande ad essere realizzata all’interno del sedime di un aeroporto europeo -, l’elettrificazione della flotta dei veicoli operativi in aeroporto e l’utilizzo di biocarburanti.

Per quanto riguarda invece lo Scope 3, l’obiettivo di sostenibilità prevede una riduzione del 18.9% al 2030, rispetto alla baseline del 2024, delle emissioni di CO2 per passeggero, promuovendo iniziative per supportare programmi di decarbonizzazione delle compagnie aeree. ADR è tra i pochi aeroporti al mondo ad aver assunto impegni nella riduzione di emissioni Scope 3 legate a fonti aeronautiche.

Queste iniziative rientrano all’interno della strategia ESG della Capogruppo Mundys i cui obiettivi sono stati certificati da SBTi (Science Based Target Initiative), in linea con lo scopo di mantenere il riscaldamento globale entro una traiettoria di 1.5°C, il target più ambizioso previsto dal suddetto protocollo, oggi adottato da pochi gruppi attivi nel settore aeroportuale.

L’emissione ammonta a 750 milioni di euro complessivi, prevede il rimborso in un’unica soluzione in data 15 giugno 2032 (salvi i casi di rimborso anticipato) ed il pagamento di una cedola annua a tasso fisso pari al 3,625%. Il prezzo di emissione è stato fissato in 99,574% ed il rendimento effettivo a scadenza è pari a 3,693%. La data prevista per il regolamento dell’emissione è mercoledì 7 maggio.

Il prestito obbligazionario, emesso a valere sul Programma EMTN di Aeroporti di Roma, il cui aggiornamento è stato completato il 17 aprile 2025, sarà quotato presso la Borsa irlandese. È inoltre atteso che al prestito obbligazionario sia assegnato un rating in linea con quello di ADR (“Baa2” da Moody’s, “BBB-” da Standard & Poor’s, “BBB-” da Fitch).

In caso di mancato conseguimento di uno o più SPTs è prevista l’applicazione di uno step-up sulle due cedole pagabili nel 2031 e nel 2032: in particolare, (i) step-up di 25 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di un solo SPT o, (ii) step-up di 37,5 bps per anno in caso di mancato raggiungimento di entrambi gli SPTs.

L’operazione è stata guidata da un sindacato di banche che ha visto coinvolte, in qualità di “joint bookrunners” del collocamento, Banca Akros, Barclays, BNP Paribas CIB, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis, Société Generale e UniCredit (B&D). Tra queste, Crédit Agricole CIB ha agito anche in qualità di “Sole Sustainability Structuring Agent”.