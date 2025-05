A Passoscuro, dal 30 maggio al 1 giugno, la 47ma edizione della sagra della tellina

Finiranno in padella 8 quintali del prelibato mollusco

di Umberto Serenelli

A Passoscuro va in scena la sagra della tellina. Organizzato dalla Pro Loco, l’appuntamento con un saporito piatto di spaghetti con le prelibate telline si svolgerà dal 30 maggio al primo giugno in piazza Domenica Santarelli. In occasione della 47ma edizione, nello stand dove prevista la distribuzione finiranno in padella circa 8 quintali del saporito mollusco, catturato nelle acque di mare antistanti Passoscuro.

“Come ogni anno – precisa la vice-presidente della Pro Loco, Francesca Maurizi – il nostro obiettivo è regalare tre giorni di allegria, all’insegna del buono cibo e dell’ottima musica, con i gruppi che allieteranno le serate. Il nostro augurio è quello di richiamare a Passoscuro tanti turisti romani per gustare il caratteristico prodotto del nostro mare“.

Oltre agli spaghetti sono previste altre alternative culinari come il cartoccio con il fritto di pesce, gli originali arrosticini abruzzesi cotti sulla brace e panini di ogni genere. Il tutto condito con spettacoli eventi sportivi e musicali che consentiranno di ballare in piazza.

Il programma prevede il 30 maggio “discoteca in piazza” sulle note di James Da Cruz, mentre la domenica sul palco saliranno il duo Lillo e Greg, oltre al gruppo “The Frigidaires”. Non mancherà la classica “Pedalata della tellina”, una sorta di avventura in bici in luoghi caratteristici.