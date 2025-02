A Maccarese oltre 3000 persone per la sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati (VIDEO)

Oggi il debutto per i numerosi appuntamenti dedicati al Carnevale sul territorio di Fiumicino

Tanta partecipazione ed allegria nel pomeriggio, alla sfilata dei carri allegorici e gruppi mascherati a Maccarese, a cui hanno assistito nel pomeriggio oltre 3 mila persone. L’evento, alla presenza del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, del presidente del consiglio comunale Roberto Severini, dei consiglieri De Vincentis, De Pascali, Feola, ha rappresentato il debutto per i numerosi appuntamenti dedicati al Carnevale che, da oggi al 9 marzo, si susseguiranno sul territorio di Fiumicino.

Ideata dalla Pro Loco di Fregene-Maccarese, con il patrocinio del Comune, la sfilata ha visto i carri partire alle 14 da via di Campo Salino ed arrivare in via Giovanna Reggiani, zona stazione ferroviaria, dopo aver percorso viale di Castel San Giorgio tra due ali di folla.

Tanto divertimento con i carri allegorici, “La perla nera”, “La carica dei 101″, ” Nemo” e “Barbie”, accompagnati da gruppi mascherati, sbandieratori, trampolieri, street food e musica. Ed in contemporanea con la sfilata la Maccarese spa, in collaborazione con la Pro Loco, ha aperto alle visite i filari del suo Mandorleto con la “Passeggiata tra i mandorli in fiore”. Dalle 11 alle 17, a piedi, su viale di Castel San Giorgio, in tanti hanno potuto passeggiare tra i filari del mandorleto, per ammirarne la fioritura e scattare fotografie ricordo.

Nel corteo dei gruppi mascherati anche “I templari”, “Alberi e uccelli”, “Universal Latinos”, “Pirates” e le vespette a motore spento, mascherate, ed altri ancora. Le premiazioni hanno concluso la kermesse baciata dal sole e che ha visto numerose famiglie con bambini mascherati. “Ci siamo divertiti e molto contenti di aver partecipato – dice Lugi Zoli del gruppo dei Templari -. La manifestazione va senz’altro incentivata visto il successo riscontrato”.

“Non ci aspettavamo tutta questa partecipazione e il risultato finale è stupendo visto che era molto atteso da grandi e piccoli – commenta Anna Valentino, presidente della Pro Loco di Fregene-Maccarese -. L’impegno organizzativo è stato duro e oggi veniamo ripagati della grossa mole di lavoro. Siamo felici, ringraziamo l’amministrazione e soprattutto il Gruppo del carnevale maccaresano oltre alla protezione civile di Fregene, la Misericordia e i volontari del Live”.

“Il Carnevale di Maccarese si conferma come uno degli eventi più amati e partecipati della città. È bello vedere come questa tradizione unisca migliaia di persone, portando allegria e spensieratezza. Continueremo a sostenere tutte le iniziative che celebrano la nostra cultura e la nostra storia. Un ringraziamento particolare alla Pro Loco di Fregene-Maccarese, alle associazioni ed alle scuole che, con il loro impegno hanno reso possibile questa bellissima giornata, frutto del lavoro di tanti mesi”, ha dichiarato Baccini.