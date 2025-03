A Fregene Piero Marrazzo ospite per la rassegna “Cultura È Legalità”

Appuntamento sabato 22 marzo presso la Biblioteca Pallotta di Fregene; la rassegna è promossa da Quote Merito – Associazione.

di Dario Nottola

Il giornalista Rai ed ex Governatore della Regione Lazio, Piero Marrazzo, sabato 22 Marzo, alle 17, sarà ospite della Biblioteca Gino Pallotta, a Fregene, per la rassegna “Cultura È Legalità“, promossa da Quote Merito – Associazione.

Arcangela Galluzzo e Paola Meloni, presidente e coordinatrice per il Lazio dell’Associazione, dialogheranno con il giornalista, figlio del grande giornalista Rai Joe Marrazzo, autore di “Storia senza eroi“, il libro in cui, senza sconti, racconta la sua “parabola umana e la sua rinascita da quelle radici capaci di far riavvolgere il nastro della vita per riscrivere una nuova storia”.

“Un libro autobiografico straordinario, che ha il potere di far riflettere e far rivivere ogni esperienza guardandola con altri occhi e raccontandola con le voci e le emozioni di chi l’ha attraversata”, viene sottolineato.